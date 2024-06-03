Выходили младенца весом более 400 г: в Днепре медики героически установили рекорд (фото)

В Днепре в региональном медицинском центре семейного здоровья установили рекорд. Медики выходили малыша, который родился с весом всего 470 г.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram -страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Что известно

В медучреждении обустроили новейшие родильные залы. Там все есть: от кнопки вызова медицинского персонала до специальных детских столиков с верхним и нижним подогревом.

В больнице выхаживают недоношенных детей от 500 г веса. Даже рекорд установили - спасли малыша, который родился с весом 470 г.

В Днепре медики установили рекорд по спасению младенца (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Всего в год медики больницы проводят около 2500 родов. И больше половины - с осложнениями.

Николай Лукашук отметил, что Днепропетровская область стала медицинским хабом для жителей фронтовых регионов Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Нагрузка на больницу очень велика, но медики справляются с новыми вызовами, сохраняя жизнь малышей.

Палаты, в которых медики спасают младенцев (фото: t.me/mykola_lukashuk)