Вихідні та свята у січні 2023: чи будемо додатково відпочивати на Новий рік та Різдво

Відпочинок на Новий рік і Різдво

1 січня 2023 року цього року випадає на неділю. Зазвичай, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю наступний за ним понеділок мав би бути теж вихідним.

Однак цього року через воєнний стан, який втретє продовжили на 90 днів з 16 листопада, такий норматив скасований.

Те ж саме стосується і Різдва, 7 січня, яке ми святкуватимемо в суботу. Наступний понеділок додатковим вихідним не буде.

Таким чином вихідними днями у січні 2023 стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Найважливіші церковні і державні свята січня 2023: