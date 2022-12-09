UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вихідні та свята у січні 2023: чи будемо додатково відпочивати на Новий рік та Різдво

Вихідні і свята у січні 2023 (фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

Січень – один з найулюбленіших українцями місяців, адже він багатий святковими днями і додатковими вихідними.

Чи будемо ми відпочивати додатково на початку 2023 року – читайте нижче в матеріалі Styler.

Відпочинок на Новий рік і Різдво

1 січня 2023 року цього року випадає на неділю. Зазвичай, згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю наступний за ним понеділок мав би бути теж вихідним.

Однак цього року через воєнний стан, який втретє продовжили на 90 днів з 16 листопада, такий норматив скасований.

Те ж саме стосується і Різдва, 7 січня, яке ми святкуватимемо в суботу. Наступний понеділок додатковим вихідним не буде.

Таким чином вихідними днями у січні 2023 стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Найважливіші церковні і державні свята січня 2023:

  • 1 січня - Новий рік
  • 6 січня - Святвечір
  • 7 січня - Різдво Христове
  • 14 січня - Старий Новий рік
  • 19 січня - Хрещення Господнє (Богоявління)
  • 20 січня - День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня - День Соборності тa Свободи України
  • 25 січня - День студента (Тетянин день)
  • 26 січня - Всесвітній день митниці; День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Холокоста
  • 29 січня - День пам'яті героїв Крут; День працівника пожежної охорони
  • 31 січня - Міжнародний день ювеліра

Раніше ми писали, яка погода чекає українців у грудні.

Крім того читайте, чи можна святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
святавихідні