Выходные и праздники в январе 2023: будем ли дополнительно отдыхать на Новый год и Рождество

Отдых на Новый год и Рождество

1 января 2023 года в этом году выпадает на воскресенье. Обычно, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.

Однако в этом году из-за военного положения, которое в третий раз продлили на 90 дней с 16 ноября, такой норматив отменен.

То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.

Таким образом выходными днями в январе 2023 станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Важнейшие церковные и государственные праздники января 2023 года: