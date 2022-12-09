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Выходные и праздники в январе 2023: будем ли дополнительно отдыхать на Новый год и Рождество

Выходные и праздники в январе 2023 года (фото: unsplash)
Автор: Светлана Мащенко

Январь – один из самых любимых украинцами месяцев, ведь он богат праздничными днями и дополнительными выходными.

Будем ли отдыхать дополнительно в начале 2023 года – читайте ниже в материале Styler.

Отдых на Новый год и Рождество

1 января 2023 года в этом году выпадает на воскресенье. Обычно, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, следующий за ним понедельник должен быть тоже выходным.

Однако в этом году из-за военного положения, которое в третий раз продлили на 90 дней с 16 ноября, такой норматив отменен.

То же касается и Рождества, 7 января, которое мы будем праздновать в субботу. Следующий понедельник дополнительным выходным не будет.

Таким образом выходными днями в январе 2023 станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 число.

Важнейшие церковные и государственные праздники января 2023 года:

  • 1 января – Новый год
  • 6 января – Святвечер
  • 7 января – Рождество Христово
  • 14 января – Старый Новый год
  • 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
  • 20 января – День Автономной Республики Крым
  • 22 января – День Соборности и Свободы Украины
  • 25 января – День студента (Татьянин день)
  • 26 января – Всемирный день таможни; День работника контрольно-ревизионной службы Украины
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января – День памяти героев Крут; День работника пожарной охраны
  • 31 января – Международный день ювелира

Раньше мы писали, какая погода ждет украинцев в декабре.

Кроме того, читайте, можно ли праздновать Рождество и 25 декабря, и 7 января.

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