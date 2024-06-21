Вихідні подарують величезну радість цим знакам Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм зміни

Козоріг

На вихідних ви зможете провести час так, як хочеться саме вам. Доля вирішила вас ощасливити, приймайте всі зміни з радістю та вдячністю. Карти Таро вказують на те, що на вас чекають дуже веселі події.

Близнюки

Кінець тижня подарує вам шанс відновити стосунки з людиною, яка була дуже важливою для вас. Впустіть у своє життя того, хто був центром вашого світу. Відпустіть образи та закопайте сокиру війни, це кардинально змінить ваше життя.

Риби

Карти Таро свідчать про те, що ви зможете знайти своє щастя. Однак для цього потрібно повністю довіритися долі та бути на 100% чесною людиною. Лукавство не допоможе вам досягти успіхів, а ось правда стане вашим щасливим квитком.

Скорпіон

На вихідних ви зрозумієте, що готові рухатися вперед і підкорювати цей світ. Мало того, ви зможете зарядити позитивом усіх навколо, люди почнуть до вас тягнутися. Вірте в себе, карти Таро обіцяють вам чимало змін на краще.