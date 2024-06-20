Козероги знайдуть кохання, а Овни втратять гроші: що обіцяє Таро-гороскоп на 21 червня

У п'ятницю представники деяких знаків Зодіаку можуть розпочатися зміни в усіх сферах життя. У когось вони будуть позитивними, а комусь доведеться боротися з неприємностями.

Що обіцяє щоденний Таро-гороскоп для інших знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта "Шістка Пентаклів". А це означає, що у п'ятницю вас можуть засмутити фінансові проблеми. Втрата грошей буде неприємною, але постарайтеся на цьому сильно не зациклюватися.

Телець

Вам випала карта "Двійка Мечів". Не варто змінювати свій звичний ритм життя заради обставин, у які вас намагаються втягнути проти вашої волі. Вчиняйте так, як хочеться саме вам.

Близнюки

Ваша карта на п'ятницю - "Четвірка Мечів". Приділіть час своїм хобі. Дозвольте собі трохи відпочити та не хвилюватися через дрібниці. Вам потрібно уповільнити темп.

Рак

Вам випала карта "Десятка Кубків". Не забувайте про свої мрії. Подумайте, заради чого ви так сильно стараєтесь і не опускайте руки. День буде непростим, але ви отримаєте привід для радості.

Лев

Ваша карта Таро на 21 червня - "Вісімка Мечів". Якоїсь миті вам здасться, що всі зміни не привели до бажаного результату. Однак не поспішайте розчаровуватися. Вірте в те, чому присвятили так багато часу, це не даремно.

Діва

Вам випала карта "Королева Мечів". Пам'ятайте, що деякі люди можуть бути нечесними. Не вірте всім на слово, перевіряйте нову інформацію і будьте обережні з тими, хто спробує дізнатися про ваші секрети.

Терези

Вам випала перегорнута карта "Сонце". Ви не завжди будете приємно вражені новинами, деякі з них можуть засмучувати. І якщо ви дізнаєтеся про щось погане, дайте собі час. Це потрібно прожити, "переварити" та прийняти.

Скорпіон

Вам випала карта "Суд". Не поспішайте, цього дня вам варто уважно дивитися на всі боки, стежити за своїми речами та відмовитися від авантюр. Тільки так ви вбережете себе від непотрібних ризиків.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Дев'ятка Мечів". Спалюйте мости та прощайтеся з минулим. Не дозволяйте спогадам затьмарити сьогодення. Незабаром на вас чекає величезне щастя.

Козоріг

Вам випала карта "Вісімка Пентаклів". Не варто занадто віддаватися кар'єрі, залиште сили для кохання та романтики. Вже у п'ятницю ви можете зустріти свою другу половинку.

Водолій

Ваша картка на 21 червня - Туз Жезлів. Прислухайтеся до свого голосу. Швидше за все, ви про щось здогадуєтеся, але боїтеся собі в цьому зізнатися. Настав час наважитись і діяти.

Риби

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Пентаклів". Вам потрібно тверезо оцінити своє життя та зрозуміти, чи всім ви задоволені. Швидше за все, деякі аспекти потребують термінового перезавантаження.