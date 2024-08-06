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Виграш ледь не став трагедією. Хлопець поміняв квиток у лотереї і це змінило його життя

Хлопець в останній момент поміняв лотерейний білет і виграв велику суму (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Хлопчача вечірка в Балтіморі та рішення про купівлю лотерейного білету повністю змінило життя чоловіка. Він в останній момент уявив реакцію своєї дружини на ціну лотерейки та поміняв квиток. І це принесло йому несподівану перемогу.

Всі деталі цієї чудової історії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Хлопчачий вечір у Балтиморі, штат Меріленд, був у самому розпалі. Один з гостей вирішив купити лотерейний білет, який коштував 23 фунти стерлінгів (близько 1200 гривень).

Але в останній момент хлопець уявив обличчя свої дружини, яка б точно розлютилася через вартість квитка та звинуватила б коханого в витратах.

Після цього хлопець вирішив купити інший квиток, який коштував 15 фунтів стерлінгів (близько 780 гривень).

Яке ж було в нього здивування та шок, коли він взнав, що цей квиток приніс йому колосальний приз у розмірі 819 270 фунтів стерлінгів (близько 43 млн гривень).

"Спочатку, коли я його отримав, я збожеволів. Я подивився на це і мої очі просто закотилися в голові", - поділився першими емоціями чоловік.

Він додав, що поки що не має конкретних планів щодо витрачання свого виграшу. Але відтепер він продовжує грати у лотерею, бо це йому подобається. І тепер він не боїться гніву своєї коханої за те, що купляє квитки й більш дорожчі.

До цього неймовірного виграшу його особистим рекордом була сума в лотереї близько 1500 доларів.

А цей виграш ледве не закінчився трагедією. Коли переможець прийшов додому, то не міг знайти свій щасливий білет, який ще навіть не встиг перевести у готівку. Але згодом виявилося, що він залишив його в гаманці, який був в автомобілі.

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ВиграшІсторія з життя