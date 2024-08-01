Змучена багатодітна українка забула сина у вбиральні на АЗС: чим закінчилася історія з Матвійчиком

У Львівській області стався дуже неприємний інцидент. Змучена багатодітна мама під час зупинки туристичного автобусу на АЗС забула там у вбиральні свого 7-річного сина. До забутого малюка працівники АЗС викликали патрульну поліцію.

Чим закінчилася ця історія та як так сталося, що мама забула про сина, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Львівської області у Facebook.

Жінка разом зі своїми трьома дітьми поверталася з Італії на туристичному автобусі. І проїхав майже 2000 кілометрів, мама була дуже змучена, що й не дивно.

Недалеко від Львову водії автобуса зробили санітарну зупинку на одній з автозаправних станцій, аби пасажири мали змогу сходити до вбиральні.

І коли автобус рушив далі, ніхто не помітив, що на своєму місці не має 7-річного Матвія. А хлопчик так й лишився у вбиральні на АЗС.

Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних, які швидко прибули на місце. Вони швидко знайшли татка, якій виїхав за сином з Львівською області, а також маму.

"Патрульні поінформували матір про інцидент та разом з Матвійком чекали на тата, який уже вирушив зі Львівської області. В очікуванні тата Матвій ділився своїми історіями з подорожі та розповідав патрульним про свої захоплення", - розповіли в поліції.

З'ясувалося, що Матвійко - наймолодший з трьох дітей у родині. А в Італії вони були майже 4 тижні. Згодом за хлопчиком приїхав тато, за яким він дуже скучив.