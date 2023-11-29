Виглядає дуже ефектно: що таке фламбування і як безпечно таке зробити у себе на кухні

Часто у фільмах можна побачити як підпалюють їжу. Така техніка виглядає не тільки ефектно, а й надає елегантний завершальний штрих десертам та стравам з м'яса.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Фламбування - це приготування та презентація їжі, шляхом обливання її алкоголем та підпалювання. Звичайно ж, сама страва не палає, а випаровується алкоголь. Найчастіше при цьому використовуються міцні напої з високою концентрацією спирту.
Фламбування, крім чудового видовища, може надати страві додаткового аромату та смаку, а також пом’якшити різкість сирих міцних напоїв. Поки алкоголь вигоряє, він може додати димності та залишити після себе смак лікеру.
Для такої техніки потрібно вибрати правильний алкоголь. Дотримуйтесь таких рекомендацій:
Варто пам'ятати, що фламбування - це останній етап. Для такого способу не потрібен спеціальний посуд, хоча звичайне тефлонове покриття непридатне, а ручка має бути вогнестійкою.
Для фламбування чарки алкоголю буде достатньо, адже якщо додати занадто багато, то це може призвести до того, що смак стане занадто сильним, а полум’я - великим.
Влийте спирт у сковороду за допомогою ополоника і підпаліть його довгим сірником. Тільки-но алкоголь згорить, полум’я згасне і страва буде готова до подачі.
Якщо страва не спалахує, можливо, вона недостатньо тепла. Холодний або охолоджений алкоголь не спалахне. Не давайте напою закипіти, оскільки спирт згорить і він не спалахне.
Для того, щоб уникнути опіків, слід дотримуватися таких правил:
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