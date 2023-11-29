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Виглядає дуже ефектно: що таке фламбування і як безпечно таке зробити у себе на кухні

Середа 29 листопада 2023 17:03
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Виглядає дуже ефектно: що таке фламбування і як безпечно таке зробити у себе на кухні Фламбування їжі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто у фільмах можна побачити як підпалюють їжу. Така техніка виглядає не тільки ефектно, а й надає елегантний завершальний штрих десертам та стравам з м'яса.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що таке фламбування

Фламбування - це приготування та презентація їжі, шляхом обливання її алкоголем та підпалювання. Звичайно ж, сама страва не палає, а випаровується алкоголь. Найчастіше при цьому використовуються міцні напої з високою концентрацією спирту.

Фламбування, крім чудового видовища, може надати страві додаткового аромату та смаку, а також пом’якшити різкість сирих міцних напоїв. Поки алкоголь вигоряє, він може додати димності та залишити після себе смак лікеру.

Виглядає дуже ефектно: що таке фламбування і як безпечно таке зробити у себе на кухніФламбування (фото: Freepik)

Який алкоголь вибрати

Для такої техніки потрібно вибрати правильний алкоголь. Дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • для класичного підпалювання продуктів можна використовувати лікери з високим вмістом алкоголю або змішувати лікери з міцнішим алкоголем
  • лікери міцністю 80 вважаються найкращим вибором для фламбування
  • лікери з міцністю вище 120 легко спалахують і вважаються небезпечними
  • якщо немає лікеру, можна використовувати будь-який міцний алкоголь: ром, бренді, коньяк, віскі, джин, вишневий бренді або яблучний бренді
  • пиво, шампанське та більшість столових вин не підійдуть

Як безпечно фламбувати їжу вдома

Варто пам'ятати, що фламбування - це останній етап. Для такого способу не потрібен спеціальний посуд, хоча звичайне тефлонове покриття непридатне, а ручка має бути вогнестійкою.

Для фламбування чарки алкоголю буде достатньо, адже якщо додати занадто багато, то це може призвести до того, що смак стане занадто сильним, а полум’я - великим.

Влийте спирт у сковороду за допомогою ополоника і підпаліть його довгим сірником. Тільки-но алкоголь згорить, полум’я згасне і страва буде готова до подачі.

Якщо страва не спалахує, можливо, вона недостатньо тепла. Холодний або охолоджений алкоголь не спалахне. Не давайте напою закипіти, оскільки спирт згорить і він не спалахне.

Як уникнути неприємностей

Для того, щоб уникнути опіків, слід дотримуватися таких правил:

  • найкраще для цього методу підійде велика сковорідка або велика глибока жаровня із закругленими стінками та довгою ручкою
  • переконайтеся, що над сковородою достатньо місця
  • завжди знімайте сковороду з вогню перед додаванням лікеру, щоб не обпектися
  • ніколи не переливайте спиртне в сковороду поруч із відкритим полум’ям
  • пляшку зі спиртним не можна залишати відкритою поруч із плитою
  • ніколи не виливайте спирт прямо з пляшки в сковорідку
  • додавши лікер у сковороду, не відкладайте запалювання, інакше їжа вбере алкоголь
  • підпалюйте довгим сірником
  • ніколи не нахиляйтеся над стравою чи сковорідкою, коли підпалюєте
  • ніколи не гасіть полум’я водою
  • тримайте поблизу металеву кришку якщо вогонь виходить з-під контролю - перекрийте подачу кисню

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