Виглядає дуже ефектно: що таке фламбування і як безпечно таке зробити у себе на кухні
Часто у фільмах можна побачити як підпалюють їжу. Така техніка виглядає не тільки ефектно, а й надає елегантний завершальний штрих десертам та стравам з м'яса.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Що таке фламбування
Фламбування - це приготування та презентація їжі, шляхом обливання її алкоголем та підпалювання. Звичайно ж, сама страва не палає, а випаровується алкоголь. Найчастіше при цьому використовуються міцні напої з високою концентрацією спирту.
Фламбування, крім чудового видовища, може надати страві додаткового аромату та смаку, а також пом’якшити різкість сирих міцних напоїв. Поки алкоголь вигоряє, він може додати димності та залишити після себе смак лікеру.
Фламбування (фото: Freepik)
Який алкоголь вибрати
Для такої техніки потрібно вибрати правильний алкоголь. Дотримуйтесь таких рекомендацій:
- для класичного підпалювання продуктів можна використовувати лікери з високим вмістом алкоголю або змішувати лікери з міцнішим алкоголем
- лікери міцністю 80 вважаються найкращим вибором для фламбування
- лікери з міцністю вище 120 легко спалахують і вважаються небезпечними
- якщо немає лікеру, можна використовувати будь-який міцний алкоголь: ром, бренді, коньяк, віскі, джин, вишневий бренді або яблучний бренді
- пиво, шампанське та більшість столових вин не підійдуть
Як безпечно фламбувати їжу вдома
Варто пам'ятати, що фламбування - це останній етап. Для такого способу не потрібен спеціальний посуд, хоча звичайне тефлонове покриття непридатне, а ручка має бути вогнестійкою.
Для фламбування чарки алкоголю буде достатньо, адже якщо додати занадто багато, то це може призвести до того, що смак стане занадто сильним, а полум’я - великим.
Влийте спирт у сковороду за допомогою ополоника і підпаліть його довгим сірником. Тільки-но алкоголь згорить, полум’я згасне і страва буде готова до подачі.
Якщо страва не спалахує, можливо, вона недостатньо тепла. Холодний або охолоджений алкоголь не спалахне. Не давайте напою закипіти, оскільки спирт згорить і він не спалахне.
Як уникнути неприємностей
Для того, щоб уникнути опіків, слід дотримуватися таких правил:
- найкраще для цього методу підійде велика сковорідка або велика глибока жаровня із закругленими стінками та довгою ручкою
- переконайтеся, що над сковородою достатньо місця
- завжди знімайте сковороду з вогню перед додаванням лікеру, щоб не обпектися
- ніколи не переливайте спиртне в сковороду поруч із відкритим полум’ям
- пляшку зі спиртним не можна залишати відкритою поруч із плитою
- ніколи не виливайте спирт прямо з пляшки в сковорідку
- додавши лікер у сковороду, не відкладайте запалювання, інакше їжа вбере алкоголь
- підпалюйте довгим сірником
- ніколи не нахиляйтеся над стравою чи сковорідкою, коли підпалюєте
- ніколи не гасіть полум’я водою
- тримайте поблизу металеву кришку якщо вогонь виходить з-під контролю - перекрийте подачу кисню
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