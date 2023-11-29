Выглядит очень эффектно: что такое фламбирование и как безопасно такое сделать у себя на кухне
Часто в фильмах можно увидеть как поджигают еду. Такая техника выглядит не только эффектно, но и придает элегантный завершающий штрих десертам и мясным блюдам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.
Что такое фламбирование
Фламбирование - это приготовление и презентация пищи, путем обливания ее алкоголем и поджигания. Конечно же, само блюдо не горит, а испаряется алкоголь. Чаще всего при этом используются крепкие напитки с высокой концентрацией спирта.
Фламбирование, кроме прекрасного зрелища, может придать блюду дополнительный аромат и вкус, а также смягчить резкость сырых крепких напитков. Пока алкоголь выгорает, он может добавить дымность и оставить после себя вкус ликера.
Фламбирование (фото: Freepik)
Какой алкоголь выбрать
Для такой техники следует выбрать правильный алкоголь. Придерживайтесь следующих рекомендаций:
- для классического поджигания продуктов можно использовать ликеры с высоким содержанием алкоголя или смешивать ликеры с более крепким алкоголем.
- ликеры крепостью 80 считаются лучшим выбором для фламбирование
- ликеры с крепостью выше 120 легко загораются и считаются опасными
- если нет ликера, можно использовать любой крепкий алкоголь: ром, бренди, коньяк, виски, джин, вишневый бренди или яблочный бренди
- пиво, шампанское и большинство столовых вин не подойдут
Как безопасно фламбировать еду дома
Следует помнить, что фламбирование - это последний этап. Для такого способа не нужна специальная посуда, хотя обычное тефлоновое покрытие непригодно, а ручка должна быть огнестойкой.
Для фламбовки рюмки алкоголя будет достаточно, ведь если добавить слишком много, то это может привести к тому, что вкус станет слишком сильным, а пламя - большим.
Влейте спирт в сковороду с помощью половника и подожгите его длинной спичкой. Как только алкоголь сгорит, пламя погаснет и блюдо будет готово к подаче.
Если блюдо не загорается, возможно, оно недостаточно теплое. Холодный или охлажденный алкоголь не вспыхнет. Не давайте напитка закипеть, потому что спирт сгорит и он не вспыхнет.
Как избежать неприятностей
Для того чтобы избежать ожогов, следует соблюдать следующие правила:
- лучше всего для этого метода подойдет большая сковорода или большая глубокая жаровня с закругленными стенками и длинной ручкой.
- убедитесь, что над сковородой достаточно места
- всегда снимайте сковороду с огня перед добавлением ликера, чтобы не обжечься
- никогда не переливайте спиртное в сковороду рядом с открытым пламенем
- бутылку со спиртным нельзя оставлять открытой рядом с плитой
- никогда не выливайте спирт прямо из бутылки в сковороду
- добавив ликер в сковороду, не откладывайте зажигание, иначе еда впитает алкоголь
- поджигайте длинной спичкой
- никогда не наклоняйтесь над блюдом или сковородкой, когда поджигаете
- никогда не тушите пламя водой
- держите поблизости металлическую крышку если огонь выходит из-под контроля - перекройте подачу кислорода
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