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Выглядит очень эффектно: что такое фламбирование и как безопасно такое сделать у себя на кухне

Среда 29 ноября 2023 17:03
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Выглядит очень эффектно: что такое фламбирование и как безопасно такое сделать у себя на кухне Фламбирование пищи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто в фильмах можно увидеть как поджигают еду. Такая техника выглядит не только эффектно, но и придает элегантный завершающий штрих десертам и мясным блюдам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что такое фламбирование

Фламбирование - это приготовление и презентация пищи, путем обливания ее алкоголем и поджигания. Конечно же, само блюдо не горит, а испаряется алкоголь. Чаще всего при этом используются крепкие напитки с высокой концентрацией спирта.

Фламбирование, кроме прекрасного зрелища, может придать блюду дополнительный аромат и вкус, а также смягчить резкость сырых крепких напитков. Пока алкоголь выгорает, он может добавить дымность и оставить после себя вкус ликера.

Выглядит очень эффектно: что такое фламбирование и как безопасно такое сделать у себя на кухнеФламбирование (фото: Freepik)

Какой алкоголь выбрать

Для такой техники следует выбрать правильный алкоголь. Придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • для классического поджигания продуктов можно использовать ликеры с высоким содержанием алкоголя или смешивать ликеры с более крепким алкоголем.
  • ликеры крепостью 80 считаются лучшим выбором для фламбирование
  • ликеры с крепостью выше 120 легко загораются и считаются опасными
  • если нет ликера, можно использовать любой крепкий алкоголь: ром, бренди, коньяк, виски, джин, вишневый бренди или яблочный бренди
  • пиво, шампанское и большинство столовых вин не подойдут

Как безопасно фламбировать еду дома

Следует помнить, что фламбирование - это последний этап. Для такого способа не нужна специальная посуда, хотя обычное тефлоновое покрытие непригодно, а ручка должна быть огнестойкой.

Для фламбовки рюмки алкоголя будет достаточно, ведь если добавить слишком много, то это может привести к тому, что вкус станет слишком сильным, а пламя - большим.

Влейте спирт в сковороду с помощью половника и подожгите его длинной спичкой. Как только алкоголь сгорит, пламя погаснет и блюдо будет готово к подаче.

Если блюдо не загорается, возможно, оно недостаточно теплое. Холодный или охлажденный алкоголь не вспыхнет. Не давайте напитка закипеть, потому что спирт сгорит и он не вспыхнет.

Как избежать неприятностей

Для того чтобы избежать ожогов, следует соблюдать следующие правила:

  • лучше всего для этого метода подойдет большая сковорода или большая глубокая жаровня с закругленными стенками и длинной ручкой.
  • убедитесь, что над сковородой достаточно места
  • всегда снимайте сковороду с огня перед добавлением ликера, чтобы не обжечься
  • никогда не переливайте спиртное в сковороду рядом с открытым пламенем
  • бутылку со спиртным нельзя оставлять открытой рядом с плитой
  • никогда не выливайте спирт прямо из бутылки в сковороду
  • добавив ликер в сковороду, не откладывайте зажигание, иначе еда впитает алкоголь
  • поджигайте длинной спичкой
  • никогда не наклоняйтесь над блюдом или сковородкой, когда поджигаете
  • никогда не тушите пламя водой
  • держите поблизости металлическую крышку если огонь выходит из-под контроля - перекройте подачу кислорода

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