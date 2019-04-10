Видят друг в друге врага: Забужко рассказала, как манипулируют украинцами

В каждой стране есть определенный уровень агрессии, но когда ситуация нагнетается, то уровень агрессии значительно возрастает. Об этом знаменитая украинская писательница Оксана Забужко рассказала во время эфира "Свободы Слова" на телеканале ICTV.

"В каждом обществе "дремлет" где-то латентный вирус агрессии. В обществе, которое само является объектом иностранной агрессии, само собой этот уровень повышен", – констатирует она.

По словам писательницы, негативно на украинцев в этом смысле влияют драматические новости, которые ежедневно массово транслируются на телевидении и в других СМИ.

"И вот незаметно, только слушая телевизионные новости, в которых регулярно ежедневно слышать – перевернулся троллейбус, убили брата, два алкоголика сгорели, страшная стихия уничтожила целый город – как дальше? В этом всем – российская технология, которая называется "как страшно жить". Человек приходит вечером после работы или целый день на работе имеет такие новости включенным фоном. Вот все это - расцарапывание недовольства и внушение чувства дискомфорта", – подчеркнула она.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Дальше стоит вопрос, как "канализировать" это недовольство, "канализировать" ненависть и агрессию, добавила Забужко.

"Агрессию разворачивают в дискурс "виновата власть", "виноваты политики". Это подогревается системно. Я это описывала в книге "Музей покинутих секретів". Там незаметная оккупация информационного поля в итоге подвинула мою героиню с телевизионного канала", - сказала она.

В Украине происходит обращение агрессии внутрь общества, уверена писательница.

"Происходит постепенное натравливание друг на друга, ссоры, толкание локтями и видение в ближнем врага, который посягает на твое будущее. Ида - это атака на то чувство солидарности, единства, которое мы добыли, выплавили кровью на Майдане и в боях 2014-2015 годов. Но мы не должны потерять единство, солидарность, вот это чувство достоинства и гордости быть украинцем. Это именно то, что стало объектом вот этих технологий и информационных атак. Мы очень и очень уязвимы сегодня", - подчеркнула Забужко.

Напомним, ранее Оксана Забужко в большом интервью рассказала о войне на Донбассе и российские фейки.

Также Забужко объяснила разницу между украинцами и россиянами.