Бачать одне в одному ворога: Забужко розповіла, як маніпулюють українцями

У кожній країні є певний рівень агресії, але коли ситуація нагнітається, то рівень агресії значно зростає. Про це знаменита українська письменниця Оксана Забужко розповіла під час ефіру "Свободи Словам" на телеканалі ICTV.

"В кожному суспільстві "дрімає" десь латентний вірус агресії. В суспільстві, котре саме є об’єктом іноземної агресії, само собою цей рівень підвищений", – констатує вона.

За словами письменниці, негативно на українців в цьому сенсі впливають драматичні новини, які щодня масово транслюються на телебаченні та у інших ЗМІ.

"І ось непомітно, тільки слухаючи телевізійні новини, у яких регулярно щодня чути – перевернувся тролейбус, убили брата, два алкоголіки згоріли, страшна стихія знищила ціле місто – як далі? У цьому всьому – російська технологія, яка називається "как страшно жить". Людина приходить увечері після роботи чи котра цілий день на роботі має такі новини увімкненим фоном. Ось все це - роздряпування невдоволення і вселяння почуття дискомфорту", – підкреслила вона.

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Далі стоїть питання, як "каналізувати" це невдоволення, "каналізувати" ненависть і агресію, додала Забужко.

"Агресію розвертають у дискурс "винна влада", "винні політики". Це підігрівається системно. Я це описувала у книзі "Музей покинутих секретів". Там непомітна окупація інформаційного поля врешті попхнула мою героїню із телевізійного каналу", - сказала вона.

В Україні відбувається обернення агресії всередину суспільства, впевнена письменниця.

"Відбувається поступове нацьковування одне на одного, гиркання, штовхання ліктями і завбачання у ближньому ворога, який зазіхає на твоє майбутнє. І так - це є атака на те почуття солідарності, на єдність, яку ми вибороли, виплавили кров'ю на Майдані і в боях 2014-2015 років. Але ми не маємо втратити єдність, солідарність, ось це почуття гідності і гордості бути українцем. Це саме те, що стало об’єктом ось цих технологій і інформаційних атак. Ми дуже і дуже вразливі сьогодні", - підкреслила Забужко.

Нагадаємо, раніше Оксана Забужко у великому інтерв’ю розповіла про війну на Донбасі і російські фейки.

Також Забужко пояснила різницю між українцями та росіянами.