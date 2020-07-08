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Эти виды рака легко обнаружить на ранней стадии и успешно вылечить

Среда 08 июля 2020 обновлено 13:45
Эти виды рака легко обнаружить на ранней стадии и успешно вылечить
Какие виды рака можно вовремя диагностировать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Онколог рассказал про наименее коварные виды рака

Врач рассказал, какие виды рака можно и нельзя выявить на ранней стадии и, соответственно, начать своевременное лечение.

Онколог, эндокринолог и хирург Вадим Колосюк говорит, что проще всего обнаружить опухоли, что имеют наружную локацию (к примеру, рак груди). А вот новообразования со скрытой локацией труднее поддаются диагностике в самом начале болезни, пишет АиФ.

Так, общеизвестно, что от скорости обнаружения злокачественных опухолей напрямую зависит, какими будут шансы на выздоровление. Но некоторые виды рака часто не поддаются ранней диагностике.

"Образования, которые крайне тяжело диагностировать на раннем этапе, часто относятся ко второй группе: это рак легкого, желудка и толстой кишки", - рассказал врач про самые "скрытные" виды онкологии.

И хотя для выявления рака легких и используется флюорография, на ней видны лишь периферические опухоли, а они встречаются довольно редко. Если речь идет про опухоль в центре легкого - аппарат совершенно бесполезен.

А рак кишечника или желудка обнаруживают либо случайно, либо с опозданием - когда симптомы активной стадии болезни проявляются во всю. Чтобы найти опухоль в этих органах, нужна гастро- и колоноскопия, а без показаний ее не назначают.

Проще всего найти рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин. Их можно пальпировать на ранних стадиях.

Также довольно хорошо поддаются такие виды онкологии, как опухоли мозга и лейкоз (рак крови). При раке мозга рано возникают такие тревожные симптомы, как частые головные боли, вертиго (головокружение с вращением), приступы судорог. А при раке крови проявляется очень сильная анемия и резко снижается иммунитет. Этот вид онкологии можно выявить простым анализом крови.

Ранее специалисты назвали самый вредный фрукт, который провоцирует рак и бесплодие.

Также врач-онколог рассказала про симптомы рака кожи, на которые важно обращать внимание вовремя.

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