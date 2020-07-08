Ці види раку легко виявити на ранній стадії і успішно вилікувати

Які види раку можна вчасно діагностувати (колаж: РБК-Україна)

Онколог розповів про найменш підступні види раку

Лікар розповів, які види раку можна і не можна виявити на ранній стадії і, відповідно, почати своєчасне лікування.

Онколог, ендокринолог і хірург Вадим Колосюк каже, що найпростіше виявити пухлини, що мають зовнішню локацію (наприклад, рак грудей). А ось новоутворення з прихованою локацією важче піддаються діагностиці на самому початку хвороби, пише Аиф.

Так, загальновідомо, що від швидкості виявлення злоякісних пухлин безпосередньо залежить, якими будуть шанси на одужання. Але деякі види раку часто не піддаються ранній діагностиці.

"Утворення, які вкрай важко діагностувати на ранньому етапі, часто належать до другої групи: це рак легенів, шлунка і товстої кишки", - розповів лікар про найбільш "потайні" види онкології.

І хоча для виявлення раку легенів і використовується флюорографія, на ній видно лише периферичні пухлини, а вони зустрічаються досить рідко. Якщо мова йде про пухлину в центрі легенів - апарат абсолютно даремний.

А рак кишечника або шлунка виявляють або випадково, або з запізненням - коли симптоми активної стадії хвороби проявляються у всю. Щоб знайти пухлину в цих органах, потрібна гастро- і колоноскопія, а без показань її не призначають.

Найпростіше знайти рак молочної залози у жінок і рак простати у чоловіків. Їх можна пальпувати на ранніх стадіях.

Також досить добре піддаються такі види онкології, як пухлини мозку і лейкоз (рак крові). При раку мозку рано виникають такі тривожні симптоми, як часті головні болі, вертиго (запаморочення з обертанням), напади судом. А при раку крові виявляється дуже сильна анемія і різко знижується імунітет. Цей вид онкології можна знайти простим аналізом крові.

Раніше фахівці назвали найшкідливіший фрукт, який провокує рак і безпліддя.

Також лікар-онколог розповіла про симптоми раку шкіри, на які важливо звертати увагу вчасно.