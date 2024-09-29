Відверто шокована. Блогерка Монро "рознесла" шоу "Міняю жінку"

Нещодавно шоу "Міняю жінку" представило нові випуски, які було знято вже під час повномасштабної війни. І не всі епізоди й головні герої отримали схвальні відгуки. Так, епатажна блогерка Монро поділилася враженнями від нових випусків і зізналася, що була "відверто шокована".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), зірка висловилася про шоу в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Що обурило Монро

Блогерка подивилася 4 випуск 16 сезону шоу. У ньому показали дві родини - місцями помінялися "спокійна і покірна працівниця банку" і "норовлива офіцерка в декреті". Перша жінка вразила відвертими історіями про чоловіка.

Виявилося, що він обмежує її у шопінгу. Колись жінка без дозволу купила собі речі, за цене неї чекало "покарання". Чоловік був злий на неї, а тому не розмовляв з обраницею цілий тиждень.

Родина "покірної дружини" (скріншот)

"Дивлюся новий сезон "Міняю Жінку", який зняли вже під час повномасштабної війни, і навіть, враховуючи певний сценарій, я відверто шокована від деяких сімей, особливо чоловіків. Молода жінка розповідає історію, що купила без дозволу чоловіка якісь шмот, в результаті чоловік не розмовляв з нею тиждень!" - розповіла Монро.

Монро розкритикувала шоу "Міняю жінку" (скріншот)

За словами блогерки, чоловік вдався до типової маніпуляції. Він вигадав "покарання" у вигляді бойкоту. І це призводить до того, що травмована людина травмує всіх навколо.

"Це ж класичне психологічне насилля, при чому саме так карали чувака в дитинстві. І цей патерн закарбувався в його голові, як один з правильних. Ти травмований і травмуєш інших. При чому вважаючи це нормою", - обурилася Монро.

Монро висловилася про шоу "Міняю жінку" (скріншот)

При цьому блогерка вірить в те, що вже скоро сучасне виховання витіснить старі звички та маніпуляції, якими користувалися в минулому.

"А отакі батьки-психопати з радянського союзу поступово вимруть", - резюмувала зірка.