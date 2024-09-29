Откровенно в шоке. Блогерша Монро "разнесла" шоу "Міняю жінку"

Недавно шоу "Міняю жінку" представило новые выпуски, снятые уже во время полномасштабной войны. И не все эпизоды и главные герои получили одобрительные отзывы. Так, эпатажная блогерша Монро поделилась впечатлениями от новых выпусков и призналась, что была "откровенно шокирована".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), звезда высказалась о шоу в Stories на своей странице в Instagram .

Что возмутило Монро

Блогерша посмотрела 4 выпуск 16 сезона шоу. В нем показали две семьи - местами поменялись "спокойная и покорная работница банка" и "норовливая офицерша в декрете". Первая женщина поразила откровенными историями о муже.

Оказалось, что он ограничивает ее в шоппинге. Когда-то женщина без разрешения купила себе вещи, за это ее ждало "наказание". Муж был злой на нее, а потому не разговаривал с избранницей целую неделю.

Семья "покорной жены" (скриншот)

"Смотрю новый сезон "Міняю Жінку", который сняли уже во время полномасштабной войны, и даже, учитывая определенный сценарий, я откровенно шокирована от некоторых семей, особенно мужчин. Молодая женщина рассказывает историю, что купила без разрешения мужа какой-то шмот, в результате супруг не разговаривал с ней неделю!" - рассказала Монро.

Монро раскритиковала шоу "Міняю жінку" (скриншот)

По словам блогерши, мужчина прибег к типичной манипуляции. Он придумал "наказание" в виде бойкота. И это приводит к тому, что травмированный человек травмирует всех вокруг.

"Это же классическое психологическое насилие, при чем именно так наказывали чувака в детстве. И этот паттерн запечатлелся в его голове, как один из правильных. Ты травмирован и травмируешь других. При чем считая это нормой", - возмутилась Монро.

Монро высказалась о шоу "Міняю жінку" (скриншот)

При этом блогерша верит в то, что уже скоро современное воспитание вытеснит старые привычки и манипуляции, которыми пользовались в прошлом.

"А такие родители-психопаты из советского союза постепенно вымрут", - резюмировала звезда.