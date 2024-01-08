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Відверті серіали для пар, від яких неможливо відірватися

Відверті серіали для двох, від яких неможливо відірватися (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Відверті серіали зазвичай мають досить цікавий та драматичний сюжет, адже де є пристрасть, там є і страждання, всесвіт кіно любить балансувати.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найцікавіші відверті фільми, від яких неможливо відірватися, але чудово дивитися разом з коханою людиною і залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Щоденник жиголо 

В центрі сюжету показано життя чоловіка, що займається ескортом. Він починає руйнуватися, коли він заплутується в сімейні справи клієнтки й порушує головне правило своєї роботи - не закохуйся.

 

Одержимість 

Головний персонаж - це лондонський хірург, який має велику довіру. Чоловік, до того ж може пишатися собою, як добрим батьком і чоловіком. Щоправда, таким ідеальним він відчуває себе до певного часу, допоки коли він не починає крутити роман з нареченою власного сина.

 

Фальшивий профіль 

Головна героїня серіалу Каміла зустрічає свого прекрасного принца в додатку для знайомств. Їхні стосунки розгортаються досить цікаво та пристрасно, але до того часу, як дівчина починає планувати для нього сюрприз. І саме після цього влаштований рай перетворюється на пастку.

 

Секс/життя

У буденне сімейне життя головної героїні несподівано вривається її колишній, з яким вона колись мала бурхливий роман з купою пригод і навіює спогади пристрасного минулого. Саме через його появу Біллі починає відчувати, що дарма будувала родину, адже її все ще тягне до колишнього, а її життя здається сірим та нецікавим.

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