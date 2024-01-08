Откровенные сериалы для пар, от которых невозможно оторваться

Дневник жиголо

В центре сюжета показана жизнь мужчины, занимающегося эскортом. Он начинает разрушаться, когда он запутывается в семейные дела клиентки и нарушает главное правило своей работы - не влюбляйся.

Одержимость

Главный персонаж - это лондонский хирург, имеющий большое доверие. Человек, к тому же может гордиться собой, как хорошим отцом и мужем. Правда, таким идеальным он чувствует себя до поры до тех пор, пока он не начинает крутить роман с невестой собственного сына.

Фальшивый профиль

Главная героиня сериала Камила встречает своего прекрасного принца в приложении для знакомств. Их отношения разворачиваются очень интересно и страстно, но до тех пор, как девушка начинает планировать для него сюрприз. И именно после этого устроенный рай превращается в ловушку.

Секс/жизнь

В обыденную семейную жизнь главной героини неожиданно врывается ее бывший, с которым она когда-то имела бурный роман с кучей приключений и внушает воспоминания страстного прошлого. Именно из-за его появления Билли начинает чувствовать, что зря строила семью, ведь ее все еще тянет к прежнему, а ее жизнь кажется серой и неинтересной.