Відтепер українці можуть суттєво економити на заправках. Як це зробити

Що треба знати про акцію

В акції можуть взяти участь клієнти ПриватБанку з ІПН віком від 18 років, які мають картку Mastercard "Універсальна" / "Універсальна Gold". При цьому оплата має відбутися саме цими картками.

Для того, щоб взяти участь в акції потрібно:

підтвердити участь в акції за пропозицією, що надійшла в Приват24 або на e-mail, або ж самостійно зареєструватись на сторінці акції

розрахуватися на ОККО карткою Mastercard "Універсальна"/"Універсальна Gold" від ПриватБанку

отримати кешбек 3% на картку

Зазначимо, що в акції вже бере участь майже 90 тис. українців.

Скільки і як нараховуватиметься кешбек

Водіям, які долучилися до акції повертатиметься кешбек 3% від оплати, але не більше ніж 500 грн за період акції (або 621,12 грн з урахуванням ПДФО). При цьому, банк від вашого імені сплачуватиме податки за кешбек.

Кешбек буде виплачено на картку наступного тижня після оплати на ОККО. При цьому, у ПриватБанку наголошують, що для того, аби кошти нараховувались, клієнт має обов'язково підтвердити свою участь в акції.

Зареєструватись у цій акції можна за посиланням. Для цього потрібно вказати свій номер телефону, до якого підв'язана ваша банківська картка.

Зареєструватись в акції можна на сайті ПриватБанк (скриншот)

Також додамо, що у ПриватБанку діють й інші акційні пропозиції для українців.