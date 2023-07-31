Теперь украинцы могут существенно экономить на заправках. Как это сделать

Что нужно знать об акции

В акции могут принять участие клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, которые имеют карту Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold". При этом оплата должна состояться именно этими картами.

Для того чтобы принять участие в акции нужно:

подтвердить участие в акции по предложению, которое поступило в Приват24 или на e-mail, или самостоятельно зарегистрироваться на странице акции

рассчитаться на ОККО картой Mastercard "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка

получить кэшбек 3% на карту

Отметим, что в акции уже участвует около 90 тыс. украинцев.

Сколько и как будет начисляться кэшбек

Водителям, которые присоединились к акции, будет возвращаться кэшбек 3% от оплаты, но не более 500 грн за период акции (или 621,12 грн с учетом НДФЛ). При этом банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбек.

Кешбек будет выплачен на карту на следующей неделе после оплаты на ОККО. При этом в ПриватБанке подчеркивают, что для того, чтобы средства начислялись, клиент должен обязательно подтвердить свое участие в акции.

Зарегистрироваться в этой акции можно по ссылке. Для этого нужно указать свой номер телефона, к которому подвязана ваша банковская карта.

Зарегистрироваться в акции можно на сайте ПриватБанк (скриншот)

Добавим, что в ПриватБанке действуют и другие акционные предложения для украинцев.