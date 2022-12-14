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Українським водіям у Польщі підготували нововведення: про що йдеться

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Середа 14 грудня 2022 13:17
Українським водіям у Польщі підготували нововведення: про що йдеться Змінити посвідчення можна в декількох містах країни (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Тепер українці в Польщі можуть поміняти своє водійське посвідчення. Зробити це можна через держпідприємство "Документ", де також можна оформити закордонний паспорт або ID-картку.

Про це повідомляють на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як поміняти посвідчення?

Якщо ви перебуваєте в Польщі та потребуєте зміни водійського посвідчення, то зробити це можна в таких випадках:

  • у разі непридатності посвідчення для подальшого користування
  • у разі зміни персональних даних власника
  • за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку)
  • після закінчення строку дії

Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки:

  1. Адміністратор ДП "Документ" отримує від клієнта заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд до сервісного центру МВС.
  2. Адміністратор сервісного центру МВС розглядає заявку і підтверджує її або ні.
  3. У випадку отримання згоди на видачу нового документу від сервісного центру МВС (з Києва) адміністратор ДП "Документ" (у Варшаві) друкує посвідчення водія на бланку.

Центри, де можна обміняти посвідчення, знаходяться у Варшаві та Вроцлаві за адресами:

  • ТЦ "Blue City", вул. Єрусалимські алеї, 179 (Варшава)
  • ТЦ "Marino Shopping Center", вул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)

Отримати послугу можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 17 години, а в суботу - до 15:30. Неділя та понеділок - вихідні.

Нагадаємо, що з 14 грудня 2022 року в Україні починають діяти нові правила перереєстрації авто. Тепер це можна зробити онлайн.

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