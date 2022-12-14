Українським водіям у Польщі підготували нововведення: про що йдеться
Тепер українці в Польщі можуть поміняти своє водійське посвідчення. Зробити це можна через держпідприємство "Документ", де також можна оформити закордонний паспорт або ID-картку.
Про це повідомляють на сайті Головного сервісного центру МВС.
Як поміняти посвідчення?
Якщо ви перебуваєте в Польщі та потребуєте зміни водійського посвідчення, то зробити це можна в таких випадках:
- у разі непридатності посвідчення для подальшого користування
- у разі зміни персональних даних власника
- за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку)
- після закінчення строку дії
Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки:
- Адміністратор ДП "Документ" отримує від клієнта заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд до сервісного центру МВС.
- Адміністратор сервісного центру МВС розглядає заявку і підтверджує її або ні.
- У випадку отримання згоди на видачу нового документу від сервісного центру МВС (з Києва) адміністратор ДП "Документ" (у Варшаві) друкує посвідчення водія на бланку.
Центри, де можна обміняти посвідчення, знаходяться у Варшаві та Вроцлаві за адресами:
- ТЦ "Blue City", вул. Єрусалимські алеї, 179 (Варшава)
- ТЦ "Marino Shopping Center", вул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)
Отримати послугу можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 17 години, а в суботу - до 15:30. Неділя та понеділок - вихідні.
Нагадаємо, що з 14 грудня 2022 року в Україні починають діяти нові правила перереєстрації авто. Тепер це можна зробити онлайн.
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