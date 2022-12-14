Українським водіям у Польщі підготували нововведення: про що йдеться

Тепер українці в Польщі можуть поміняти своє водійське посвідчення. Зробити це можна через держпідприємство "Документ", де також можна оформити закордонний паспорт або ID-картку.

Про це повідомляють на сайті Головного сервісного центру МВС.

Як поміняти посвідчення?

Якщо ви перебуваєте в Польщі та потребуєте зміни водійського посвідчення, то зробити це можна в таких випадках:

у разі непридатності посвідчення для подальшого користування

у разі зміни персональних даних власника

за бажанням власника (наприклад, з метою отримання більш сучасного бланку)

після закінчення строку дії

Алгоритм надання послуги обміну посвідчення водія за кордоном включає такі кроки:

Адміністратор ДП "Документ" отримує від клієнта заявку, заповнює певну форму і передає її на розгляд до сервісного центру МВС. Адміністратор сервісного центру МВС розглядає заявку і підтверджує її або ні. У випадку отримання згоди на видачу нового документу від сервісного центру МВС (з Києва) адміністратор ДП "Документ" (у Варшаві) друкує посвідчення водія на бланку.

Центри, де можна обміняти посвідчення, знаходяться у Варшаві та Вроцлаві за адресами:

ТЦ "Blue City", вул. Єрусалимські алеї, 179 (Варшава)

ТЦ "Marino Shopping Center", вул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)

Отримати послугу можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 17 години, а в суботу - до 15:30. Неділя та понеділок - вихідні.