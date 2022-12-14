Украинским водителям в Польше подготовили нововведение: о чем речь
Теперь украинцы в Польше могут поменять свое водительское удостоверение. Сделать это можно через госпредприятие "Документ", где можно оформить загранпаспорт или ID-карту.
Об этом сообщают на сайте Главного сервисного центра МВД.
Как поменять удостоверение?
Если вы находитесь в Польше и нуждаетесь в смене водительского удостоверения, то сделать это можно в следующих случаях:
- в случае негодности удостоверение для дальнейшего пользования
- в случае смены персональных данных владельца
- по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка)
- по истечении срока действия
Алгоритм предоставления услуги обмена водительского удостоверения за рубежом включает следующие шаги:
- Администратор ГП "Документ" получает от клиента заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД.
- Администратор сервисного центра МВД рассматривает заявку и подтверждает ее или нет.
- В случае получения согласия на выдачу нового документа от сервисного центра МВД (из Киева) администратор ГП "Документ" (в Варшаве) печатает водительское удостоверение на бланке.
Центры, где можно обменять удостоверения, находятся в Варшаве и Вроцлаве по адресу:
- ТЦ "Blue City", ул. Иерусалимские аллеи, 179 (Варшава)
- ТЦ "Marino Shopping Center", ул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)
Получить услугу можно со вторника по пятницу с 10 до 17 часов, а в субботу - до 15:30. Воскресенье и понедельник - выходные.
Напомним, что с 14 декабря 2022 года в Украине начинают действовать новые правила перерегистрации авто. Теперь это можно сделать онлайн.
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