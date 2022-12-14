Украинским водителям в Польше подготовили нововведение: о чем речь

Теперь украинцы в Польше могут поменять свое водительское удостоверение. Сделать это можно через госпредприятие "Документ", где можно оформить загранпаспорт или ID-карту.

Об этом сообщают на сайте Главного сервисного центра МВД.

Как поменять удостоверение?

Если вы находитесь в Польше и нуждаетесь в смене водительского удостоверения, то сделать это можно в следующих случаях:

в случае негодности удостоверение для дальнейшего пользования

в случае смены персональных данных владельца

по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка)

по истечении срока действия

Алгоритм предоставления услуги обмена водительского удостоверения за рубежом включает следующие шаги:

Администратор ГП "Документ" получает от клиента заявку, заполняет определенную форму и передает ее на рассмотрение в сервисный центр МВД. Администратор сервисного центра МВД рассматривает заявку и подтверждает ее или нет. В случае получения согласия на выдачу нового документа от сервисного центра МВД (из Киева) администратор ГП "Документ" (в Варшаве) печатает водительское удостоверение на бланке.

Центры, где можно обменять удостоверения, находятся в Варшаве и Вроцлаве по адресу:

ТЦ "Blue City", ул. Иерусалимские аллеи, 179 (Варшава)

ТЦ "Marino Shopping Center", ул. Paprotna 7, 51-117 (Вроцлав)

Получить услугу можно со вторника по пятницу с 10 до 17 часов, а в субботу - до 15:30. Воскресенье и понедельник - выходные.