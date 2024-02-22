Відтепер ліки можна замовити із безкоштовною доставкою на Укрпошту: як працює нова послуга

Як замовити ліки і отримати їх поштою

Укрпошта отримала ліцензію на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Тепер ліки можна буде отримати поштою, замовивши через контакт-центр. Доставка ліків - безоплатна.

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

"Наразі в українських селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів. Ми вирішуємо це питання на різних рівнях. Спільний проєкт "Укрпошта. Аптека" - ініціатива, яка дозволить суттєво покращити доступ людей до лікарських засобів", - прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що пілотний проєкт буде розширюватись. До проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі - всі населені пункти країни.

У рамках проекту можна буде отримати і препарати за програмою "Доступні ліки". А саме:

для лікування серцево-судинних хвороб

для профілактики інсультів та інфарктів

проти нецукрового та цукрового діабету

для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів

розладів психіки, поведінки, епілепсії тощо

інсуліни та медичні вироби

Поки програма містить 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання, які можна отримати за рецептом від лікаря, безоплатно або з невеликою доплатою. Загалом через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи.

Медикаменти відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення Укрпошти.

Як оформити замовлення

Для замовлення ліків потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.