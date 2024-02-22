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Відтепер ліки можна замовити із безкоштовною доставкою на Укрпошту: як працює нова послуга

Як отримати ліки поштою (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні стартував пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека". Відтепер ліки можна буде замовляти телефоном і отримувати поштою. Поки ця послуга доступна на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини. Згодом її розширять на інші регіони.

Про те, як замовляти ліки з доставкою на пошту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОЗ.

Як замовити ліки і отримати їх поштою

Укрпошта отримала ліцензію на роздрібну й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Тепер ліки можна буде отримати поштою, замовивши через контакт-центр. Доставка ліків - безоплатна. 

Пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях: на Донеччині та в окремих прикордонних районах Сумщини.

"Наразі в українських селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів. Ми вирішуємо це питання на різних рівнях. Спільний проєкт "Укрпошта. Аптека" - ініціатива, яка дозволить суттєво покращити доступ людей до лікарських засобів", - прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що пілотний проєкт буде розширюватись. До проєкту буде долучено прифронтові Харківщину, Херсонщину, Миколаївщину, Запоріжжя тощо. У перспективі - всі населені пункти країни.

У рамках проекту можна буде отримати і препарати за програмою "Доступні ліки". А саме:

  • для лікування серцево-судинних хвороб
  • для профілактики інсультів та інфарктів
  • проти нецукрового та цукрового діабету
  • для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів
  • розладів психіки, поведінки, епілепсії тощо
  • інсуліни та медичні вироби

Поки програма містить 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання, які можна отримати за рецептом від лікаря, безоплатно або з невеликою доплатою. Загалом через Укрпошту можна замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. 

Медикаменти відпускатимуться з аптечного закладу компанії та доставлятимуться споживачам до найближчого відділення Укрпошти. 

Як оформити замовлення

Для замовлення ліків потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545. Для зв’язку з фахівцем слідуйте підказкам у голосовому меню.

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення. 

 

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аптечкаукрпоштаМінстерство охорони здоров'я України