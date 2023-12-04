За відсутність цього знаку українські заклади можуть отримати штраф: сума не маленька

Що робити, якщо немає знаку

Щоб повідомити відвідувачів, які можливо ще не знають про заборону куріння, у приміщеннях усіх форм власності має бути знак про заборону куріння і текст "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено!"

Якщо ж знака немає, варто написати скаргу до:

Держпродспоживслужби за посиланням

або через сервіс Центру громадського здоров’я

Важливо, що штраф для власників закладів, у яких немає такого знака, складає 1000 грн.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що якщо заклади хочуть мати такий знак, щоб було згідно з законом, то його можна звантажити за посиланням.

В закладі помітили попільничку

Якщо у закладі ви побачили попільнички або будь-які інші предмети, пов’язані з вживанням тютюнових виробів на видному місці, то варто залишити скаргу. Дотримуйтесь таких дій:

зробіть фото правопорушення

дізнайтесь найменування та адресу закладу для заповнення звернення (має бути на фіскальному чеку або ж в куточку споживача)

надішліть скаргу до Держпродспоживслужби

Перший штраф для закладу складає 3 000 гривень, а за кожне повторне протягом року порушення - 15 000.

Важливо, що за куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.

Як діяти, коли обкурюють

З 11 липня 2022 року діє заборона і кожен громадянин має право на бездимне середовище. Це гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Проте коли вас обкурюють, варто спершу ввічливо попросити курця припинити курити. Якщо ж на таке прохання реакція відсутня, то потрібно звернутися безпосередньо до адміністрації закладу на території якого відбувається порушення.

Однак, якщо ж порушення відбувається поза територією закладу, то викликайте поліцію за номером 102.