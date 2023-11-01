Відсьогодні вступила в дію важлива заборона: що не можна робити українцям

В Україні з 1 листопада вступила у дію осінньо-зимова заборона на риболовлю. У більшості українських водойм буде заборонено вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Дія заборони триватиме до початку нерестового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Держрибагентства.

Яка риболовля заборонена

В осінньо-зимовий період (від льодоставу до схрещення льоду) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від струмка до кінчика жала перевищує 10 мм.

Також забороняється використання ординарних з'єднаних між собою, подвійних чи потрійних гачків без блешні, природної чи штучної принади.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання - від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також буде стягнуто відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

Варто зазначити, що для охорони та створення сприятливих умов зимівлі водних біоресурсів територіальними управліннями Держрибагентства видано відповідні накази із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов заборонено. Повний список за областями можна знайти за цим посиланням.

А що буде дозволено

Риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.