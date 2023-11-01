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С сегодняшнего дня вступил в действие важный запрет: что нельзя делать украинцам

Среда 01 ноября 2023 13:33
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С сегодняшнего дня вступил в действие важный запрет: что нельзя делать украинцам В Украине начал действовать запрет на рыбалку (фото: freepik. com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 1 ноября вступил в действие осенне-зимний запрет на рыбалку. В большинстве украинских водоемов будет запрещен отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Действие запрета будет продолжаться до начала нерестового периода.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Госрыбагентства.

Какая рыбалка запрещена

В осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых от ручья до кончика жала превышает 10 мм.

Также запрещается использование ординарных соединенных между собой двойных или тройных крючков без мормышки, природной или искусственной прелести.

За несоблюдение указанных норм предусмотрено наказание - от административного штрафа до уголовной ответственности, а также будет взыскано возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Следует отметить, что для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов территориальными управлениями Госрыбагентства изданы соответствующие приказы с указанием перечней и границ зимовальных ям, где отлов запрещен. Полный список по областям можно найти по этой ссылке.

А что будет позволено

Рыбалка в этот период разрешается за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов со льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно перемещаться. 7 единиц на одного рыбака.

Ранее мы писали о том, какие штрафы для рыбаков в Украине.

А еще рассказывали о том, какой запрет отменяли в Украине для рыбаков.

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