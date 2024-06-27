Відповідь – за секунду: Олександр "Тихоход" на форумі Nexus 2050 розповів про військовий проєкт "Очі"

"Завдання проєкту - координувати всю зібрану інформацію, щоб побачити за лінією фронту та стежити за операціями в режимі реального часу. З сучасними системами озброєння ми маємо все менше часу на реагування. Проект "ОЧІ" поєднав космічні технології, IT-технології та штучний інтелект, щоб між моментом отримання та аналізу інформації та моментом, коли спрацьовує відповідь, була лише одна секунда", - розповів Дмітрієв.

Під час презентації про технологічний аспект російсько-української війни йшлося про те, що Україна цілком може здобути повну перемогу на технологічному полі битви, – повідомляє Paperjam New. Олександр Дмитрієв переконаний: сьогодні на українському театрі військових дій розробляються системи озброєння завтрашнього дня.

"Системи зброї, які гарантуватимуть мир». Але щоб ці системи побачили світ, Україні потрібна допомога західних партнерів. Саме такий меседж він має намір направити протягом цих двох днів на Nexus 2050, куди запрошена Україна", - йдеться у публікації.

За словами Олександра Дмітрієва, щоб досягти переваги над окупантами, Україні довелося одночасно боротися та впроваджувати інновації.

"Ми зазнали безпрецедентного руйнування енергетичної інфраструктури, яка була знищена росіянами на початку війни. Наслідком цього стало те, що комунікаційні системи та хмарні сервіси були вимкнені. Ми ніби раптом втратили опору. Це призвело до зміни парадигми захисту та акценту на даних та їх експлуатації штучним інтелектом у режимі реального часу», - цитує Дмітрієва Paperjam New.

Nexus 2050 — технологічний форум, який проходить 26 та 27 червня в Люксембурзі.

Олександр Дмітрієв з позивним "Тихоход" - киянин, автор та керівник проєкту "Очі" - унікальної системи спостереження за допомогою ударних та розвідувальних дронів.

Також Олександру "Тихоходу" Дмітрієву належить ідея створення навколо Києва природної лінії оборони, завдяки якій захлинувся прорив окупантів на Київ у 2022 році.