Ответ – через секунду: Александр "Тихоход" на форуме Nexus 2050 рассказал о военном проекте "Очи"

"Задача проекта - координировать всю собранную информацию, чтобы увидеть за линией фронта и следить за операциями в режиме реального времени. С современными системами вооружения у нас все меньше времени на реагирование. Проект "ОЧИ" объединил космические технологии, IT-технологии и искусственный интеллект, чтобы между моментом получения и анализа информации и моментом, когда срабатывает ответ, была всего одна секунда", - рассказал Дмитриев.

Во время презентации о технологическом аспекте российско-украинской войны говорилось, что Украина вполне может одержать полную победу на технологическом поле битвы, сообщает Paperjam New. Александр Дмитриев уверен: сегодня на украинском театре военных действий разрабатываются системы вооружения завтрашнего дня.

"Системы оружия, которые будут гарантировать мир». Но, чтобы эти системы увидели мир, Украине нужна помощь западных партнеров. Именно такой месседж он намерен направить в течение этих двух дней на Nexus 2050, куда приглашена Украина", - говорится в публикации.

По словам Александра Дмитриева, чтобы добиться преимущества над оккупантами, Украине пришлось одновременно бороться и внедрять инновации.

"Мы потерпели беспрецедентное разрушение энергетической инфраструктуры, которая была уничтожена россиянами в начале войны. Следствием этого стало то, что коммуникационные системы и облачные сервисы были отключены. Мы вдруг потеряли сопротивление. Это привело к изменению парадигмы защиты и акцента на данных и их эксплуатации искусственным. интеллектом в режиме реального времени», - цитирует Дмитриева Paperjam New.

Nexus 2050 – технологический форум, который проходит 26 и 27 июня в Люксембурге.

Александр Дмитриев с позывным "Тихоход" – киевлянин, автор и руководитель проекта «"Очи" – уникальной системы наблюдения с помощью ударных и разведывательных дронов.

Также Александру "Тихоходу" Дмитриеву принадлежит идея создания вокруг Киева природной линии обороны, благодаря которой захлебнулся прорыв окупантов в Киев в 2022 году.