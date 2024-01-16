Відпочивай легко. 9 додатків, щоб зняти напругу й розслабитись після роботи

Fancy Color

Арт-терапія - відмінний засіб для зняття стресу та відпочинку.

Цей додаток пропонує понад 10 000 різноманітних розмальовок і понад 20 категорій кольорів.

Оригінальні художні картини оновлюються щодня й дозволяють розслабитися після важкого робочого дня.

Додаток Fancy Color (скріншот: play.google.com/store)

Calm

Цей додаток - один з найкращих для відпочинку, релаксації та медитації.

Він дозволяє зняти стрес і покращити настрій після великих навантажень за допомогою звукових пейзажів, вправ на дихання та інших практик самозцілення.

Використання програми ввечері розслабляє та покращує сон.

Додаток Calm (скріншот: play.google.com/store)

Energy: Anti-Stress Loops

Цей застосунок - заспокійлива гра, що добре знімає тривогу.

Вона пропонує захоплюючу подорож головоломками та стимулює розумову концентрацію.

Для того, щоб пройти на новий рівень, достатньо з'єднувати лінії, щоб створювати повноцінні "замкнуті" цикли.

Додаток Energy: Anti-Stress Loops (скріншот: play.google.com/store)

Tiny Bubbles

Ця програма - лауреат понад десятка ігрових нагород.

Вона дозволяє розвязувати найрізноманітніші головоломки, граючи з кластерами рідини - мильними бульбашками.

Розслаблюючий музичний супровід витончено поєднується зі звуками бульбашок, які потрібно наповнювати барвистим повітрям і штовхати навколо себе, використовуючи закони фізики для вирішення різноманітних завдань.

Додаток Tiny Bubbles (скріншот: play.google.com/store)

"Головоломки з сірниками"

Ця класична гра-головоломка пропонує вирішувати різні завдання з сірниками.

Їх потрібно переміщувати, додавати або вилучати, допоки не знайдеться вірне рішення.

Приваблива графіка, чудовий музичний супровід та багатомовність дозволить усім охочим релаксувати й прокачувати мозок водночас.

Додаток "Головоломки з сірниками" (скріншот: play.google.com/store)

Best Fiends

Цей застосунок - захоплююча гра для дорослих і дітей.

Вона дозволяє відпочити після навантажень впродовж дня й поринути у казковий світ різнокольорових "комашок".

Програма розвиває логіку, вчить ухвалювати швидкі рішення та дозволяє рятувати своїх фантастичних героїв від підступних слимаків.

Додаток Best Fiends (скріншот: play.google.com)

Woodoku

Ця гра-пазл із дерев'яними блоками та решіткою судоку зможе з легкістю відволікти вас від рутини, а також зняти напругу й розслабити.

Вона пропонує розміщувати дерев'яні блоки на дерев'яній дошці 9 на 9, заповнювати рядки, стовпчики або квадрати, щоб видаляти блоки й ставити нові рекорди.

Додаток Woodoku (скріншот: play.google.com)

Words of Wonders

Цей додаток-кросворд захоплює гравців з перших хвилин.

Він пропонує складати слова із запропонованих літер, досліджувати різні частини світу й повністю поринути у світ незвіданого.

"Слова чудес" не лише відволікає від щоденної рутини, але й суттєво розширює словниковий запас, а також покращує навички орфографії.

Додаток Words of Wonders (скріншот: play.google.com)

"Бабл Шутер"

Популярна серед дорослих і дітей гра "Бабл Шутер" (Bubble Shooter) дозволяє відпочити, відволіктись від турбот і зняти стрес після трудового робочого дня.

Вона тренує реакцію та влучність, дозволяє стріляти по різнокольорових кульках та знищувати цілі групи.

Мета гри - "перемогти" кульки й очистити від них ігрове поле. Проте не все так просто, як може здатися на перший погляд.

Додаток "Бабл Шутер" (скріншот: play.google.com)