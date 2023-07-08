Ці ознаки вказують, що ви "вбиваєте" себе на роботі

Вважаєте відпочинок непотрібним

На вашу думку, відпочинок - марна трата часу, слабкість, аж ніяк не необхідність. Також вважаєте, що кожна хвилина відпочинку віддаляє вас від бажаних цілей. Однак варто знати, що відсутність відпочинку не лише негативно впливає на продуктивність, а й на здоров'я також.

Постійно зайняті

Ви відчуваєте, що маєте бути постійно занятими, інакше будете думати про себе погано. У вашу голову приходять думки на кшталт "я ледачий", "не можна так багато відпочивати", "щоб досягти успіху, треба дуже багато працювати" тощо.

Завжди перепрацьовуєте

У ваших думках буквально засіла та фраза "треба робити більше". Здається, ви ніколи не досягнете моменту, коли скажете "Я зробив достатньо".

Постійне намагання перевершити себе

Ви постійно намагаєтесь перевершити свої або чиїсь очікування, навіть якщо вони не є реалістичними. Такий підхід дуже часто призводить до низької самооцінки та емоційного вигорання.

Зацикленість на власних цілях

Ви дивитеся на все, що не допомагає вам у досягненні цілей як на марну трату часу. Також настільки цінуєте продуктивність, що втрачаєте зв'язок з усім, що подобаєтеся або любите - сім'я, хобі, також здоров'я.

Рекомендації, як боротися з такою "продуктивністю"