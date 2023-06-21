Відпочинок на пляжах Києва: у яких водоймах купатися зараз не можна
У Києві провели дослідження проб води у міських водоймах на найбільших пляжах. Виявилося, що викупатися зараз можна лише у 5 зонах рекреації, а у воді на решті пляжів виявили проблеми.
Де зараз у Києві скупатися можна, а на яких пляжах відпочивати не варто, розповіли на сторінці у Facebook ГУ "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
У яких водоймах Києва купатися не можна
Пляж "Тельбін" та "Золотий" - виявлено перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички (ЛКП).
Пляж "Райдуга", "Галерний", "Вербний", "Пуща Водиця" - вода не відповідає за санітарно-хімічними ознаками.
Крім того, на пляжі "Тельбін" біологічне вживання кисню (БСК5) - вище за норму, а на пляжі "Райдуга" - запах води рибний.
Де викупатися у Києві можна
За даними фахівців, вода відповідає всім показникам лише на 5 пляжах:
- "Дитячий"
- "Венеція"
- "Чорторий"
- озеро "Троєщина"
- "Передмістна Слобідка"
Варто зазначити, що у столиці офіційно пляжний сезон не відкривали – з міркувань безпеки. Проте люди у спеку відвідують місця відпочинку та купаються.
І хоча категоричної заборони немає, у КМДА наполегливо рекомендують утриматися від відвідування місць відпочинку, де не передбачено захисних споруд та укриття.
Заборонено кататися на воді на гідроциклах, катерах та човнах.
До речі, раніше ми писали, що в Одесі після підриву Каховської ГЕС усі пляжі визнали непридатними.
А ще розповідали про те, що екологи дали невтішний прогноз курортного відпочинку в Одесі.