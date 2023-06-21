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Відпочинок на пляжах Києва: у яких водоймах купатися зараз не можна

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Київ, Середа 21 червня 2023 19:21
Відпочинок на пляжах Києва: у яких водоймах купатися зараз не можна На яких пляжах у Києві купатися не можна (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві провели дослідження проб води у міських водоймах на найбільших пляжах. Виявилося, що викупатися зараз можна лише у 5 зонах рекреації, а у воді на решті пляжів виявили проблеми.

Де зараз у Києві скупатися можна, а на яких пляжах відпочивати не варто, розповіли на сторінці у Facebook ГУ "Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

У яких водоймах Києва купатися не можна

Пляж "Тельбін" та "Золотий" - виявлено перевищення індексу лактопозитивної кишкової палички (ЛКП).

Пляж "Райдуга", "Галерний", "Вербний", "Пуща Водиця" - вода не відповідає за санітарно-хімічними ознаками.

Крім того, на пляжі "Тельбін" біологічне вживання кисню (БСК5) - вище за норму, а на пляжі "Райдуга" - запах води рибний.

Де викупатися у Києві можна

За даними фахівців, вода відповідає всім показникам лише на 5 пляжах:

  • "Дитячий"
  • "Венеція"
  • "Чорторий"
  • озеро "Троєщина"
  • "Передмістна Слобідка"

Варто зазначити, що у столиці офіційно пляжний сезон не відкривали – з міркувань безпеки. Проте люди у спеку відвідують місця відпочинку та купаються.

І хоча категоричної заборони немає, у КМДА наполегливо рекомендують утриматися від відвідування місць відпочинку, де не передбачено захисних споруд та укриття.

Заборонено кататися на воді на гідроциклах, катерах та човнах.

До речі, раніше ми писали, що в Одесі після підриву Каховської ГЕС усі пляжі визнали непридатними.

А ще розповідали про те, що екологи дали невтішний прогноз курортного відпочинку в Одесі.

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