Отдых на пляжах Киева: в каких водоемах купаться сейчас нельзя
В Киеве провели исследования проб воды в городских водоемах на самых крупных пляжах. Оказалось, что искупаться сейчас можно только в 5 зонах рекреации, а в воде на остальных пляжах обнаружили проблемы.
Где сейчас в Киеве искупаться можно, а на каких пляжах отдыхать не стоит, рассказали на странице в Facebook ГУ "Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".
В каких водоемах Киева купаться нельзя
Пляж "Тельбин" и "Золотой" - обнаружено превышение индекса лактопозитивной кишечной палочки (ЛКП).
Пляж "Радуга", "Галерный", "Вербный", "Пуща Водица" - вода не отвечает по санитарно-химическим признакам.
Кроме того, на пляже "Тельбин" биологическое употребление кислорода (БСК5) - выше нормы, а на пляже "Радуга" - запах воды рыбный.
Где искупаться в Киеве можно
По данным специалистам, вода отвечает всем показателям только на 5 пляжах:
- "Детский"
- "Венеция"
- "Чорторий"
- озеро "Троещина"
- "Предместная Слободка"
Стоит отметить, что в столице официально пляжный сезон не открывали - из соображений безопасности. Однако люди в жаркую погоду посещают места отдыха и купаются.
И хотя категорического запрета нет, в КГГА настойчиво рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха, где не предусмотрены защитные сооружения и укрытия.
Запрещено кататься на воде на гидроциклах, катерах и лодках.
Кстати, ранее мы писали о том, что в Одессе после подрыва Каховской ГЭС все пляжи признали непригодными.
А еще рассказывали о том, что экологи дали неутешительный прогноз о курортном отдыхе в Одессе.