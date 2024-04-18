UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Marshall випустила накладні навушники Major V з автономністю понад 100 годин (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Marshall представила дві нові версії бездротових навушників: навушники Major V з оголов'ям та компактні бездротові навушники Minor IV типу TWS. Ці новинки вирізняються стильним чорним дизайном, який явно асоціюється із легендарними підсилювачами цього бренду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Marshall Official Website.

Характеристики моделей

Відразу варто почати з переваг: модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання і підтримує бездротову зарядку, а також має можливість заряджання через USB-C. Навушники оснащені спеціальними динаміками, які знижують рівень стороннього шуму, забезпечуючи чистіший і чіткіший звук.

Модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання (фото: Marshall)

Ще однією цікавою особливістю є наявність кнопки "М", яка дозволяє налаштовувати вбудовані функції, такі як регулювання еквалайзера або доступ до голосового помічника. Кнопка також підтримує функцію Spotify Tap, яка дає змогу відновити прослуховування музики на стрімінговому сервісі з моменту зупинки.

Така кнопка дозволяє налаштовувати вбудовані функції (фото: Marshall)

Для підключення використовується технологія Bluetooth LE (Low Energy), що забезпечує стабільне з'єднання, великий радіус дії та покращену синхронізацію звуку. Також є можливість провідного підключення через міні-джек 3,5 мм, а складана конструкція робить використання навушників зручнішим.

Навушники зручно тримати в руках (фото: Marshall)

Що стосується компактної моделі Minor IV, вона здатна працювати без підзарядки до 7 годин, а із зарядним кейсом - до 30 годин. Вона також підтримує бездротову зарядку та Bluetooth LE, а також має захист від вологи та пилу.

Minor IV (фото: Marshall)

Вартість

Навушники вже доступні для попереднього замовлення на офіційному сайті компанії, а їх постачання розпочнеться 23 квітня. Ціна моделі Major V складає 129 фунтів стерлінгів (6 350 гривень), а Minor IV - 119 фунтів стерлінгів (5 850 гривень).

Читайте РБК-Україна в Google News
Музика