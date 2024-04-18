Відомий виробник випустив навушники з автономністю роботи понад 100 годин

Характеристики моделей

Відразу варто почати з переваг: модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання і підтримує бездротову зарядку, а також має можливість заряджання через USB-C. Навушники оснащені спеціальними динаміками, які знижують рівень стороннього шуму, забезпечуючи чистіший і чіткіший звук.

Модель Major V може працювати більше 100 годин без заряджання (фото: Marshall)

Ще однією цікавою особливістю є наявність кнопки "М", яка дозволяє налаштовувати вбудовані функції, такі як регулювання еквалайзера або доступ до голосового помічника. Кнопка також підтримує функцію Spotify Tap, яка дає змогу відновити прослуховування музики на стрімінговому сервісі з моменту зупинки.

Така кнопка дозволяє налаштовувати вбудовані функції (фото: Marshall)

Для підключення використовується технологія Bluetooth LE (Low Energy), що забезпечує стабільне з'єднання, великий радіус дії та покращену синхронізацію звуку. Також є можливість провідного підключення через міні-джек 3,5 мм, а складана конструкція робить використання навушників зручнішим.

Навушники зручно тримати в руках (фото: Marshall)

Що стосується компактної моделі Minor IV, вона здатна працювати без підзарядки до 7 годин, а із зарядним кейсом - до 30 годин. Вона також підтримує бездротову зарядку та Bluetooth LE, а також має захист від вологи та пилу.

Minor IV (фото: Marshall)

Вартість

Навушники вже доступні для попереднього замовлення на офіційному сайті компанії, а їх постачання розпочнеться 23 квітня. Ціна моделі Major V складає 129 фунтів стерлінгів (6 350 гривень), а Minor IV - 119 фунтів стерлінгів (5 850 гривень).