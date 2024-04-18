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Известный производитель выпустил наушники с автономностью работы более 100 часов

Marshall выпустила накладные наушники Major V с автономностью более 100 часов (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Marshall представила две новые версии беспроводных наушников: наушники Major V с оголовьем и компактные беспроводные наушники Minor IV типа TWS. Эти новинки выделяются стильным черным дизайном, который явно ассоциируется с легендарными усилителями этого бренда.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marshall Official Website.

Характеристики моделей

Сразу стоит начать с преимуществ: модель Major V может работать более 100 часов без подзарядки и поддерживает беспроводную зарядку, а также имеет возможность зарядки через USB-C. Наушники оснащены специальными динамиками, которые снижают уровень постороннего шума, обеспечивая более чистый и четкий звук.

Модель Major V может работать более 100 часов без подзарядки (фото: Marshall)

Еще одной интересной особенностью является наличие кнопки "М", которая позволяет настраивать встроенные функции, такие как регулировка эквалайзера или доступ к голосовому помощнику. Кнопка также поддерживает функцию Spotify Tap, которая позволяет возобновить прослушивание музыки на стриминговом сервисе с момента остановки.

Такая кнопка позволяет настраивать встроенные функции (фото: Marshall)

Для подключения используется технология Bluetooth LE (Low Energy), обеспечивающая стабильное соединение, большой радиус действия и улучшенную синхронизацию звука. Также есть возможность проводного подключения через мини-джек 3,5 мм, а складная конструкция делает использование наушников более удобным.

Наушники удобно держать в руках (фото: Marshall)

Что касается компактной модели Minor IV, то она способна работать без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов. Она также поддерживает беспроводную зарядку и Bluetooth LE, а также имеет защиту от влаги и пыли.

Minor IV (фото: Marshall)

Стоимость

Наушники уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте компании, а их поставки начнутся 23 апреля. Цена модели Major V составляет 129 фунтов стерлингов (6 350 гривен), а Minor IV - 119 фунтов стерлингов (5 850 гривен).

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