Известный производитель выпустил наушники с автономностью работы более 100 часов

Marshall представила две новые версии беспроводных наушников: наушники Major V с оголовьем и компактные беспроводные наушники Minor IV типа TWS. Эти новинки выделяются стильным черным дизайном, который явно ассоциируется с легендарными усилителями этого бренда.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marshall Official Website.
Сразу стоит начать с преимуществ: модель Major V может работать более 100 часов без подзарядки и поддерживает беспроводную зарядку, а также имеет возможность зарядки через USB-C. Наушники оснащены специальными динамиками, которые снижают уровень постороннего шума, обеспечивая более чистый и четкий звук.
Модель Major V может работать более 100 часов без подзарядки (фото: Marshall)
Еще одной интересной особенностью является наличие кнопки "М", которая позволяет настраивать встроенные функции, такие как регулировка эквалайзера или доступ к голосовому помощнику. Кнопка также поддерживает функцию Spotify Tap, которая позволяет возобновить прослушивание музыки на стриминговом сервисе с момента остановки.
Такая кнопка позволяет настраивать встроенные функции (фото: Marshall)
Для подключения используется технология Bluetooth LE (Low Energy), обеспечивающая стабильное соединение, большой радиус действия и улучшенную синхронизацию звука. Также есть возможность проводного подключения через мини-джек 3,5 мм, а складная конструкция делает использование наушников более удобным.
Наушники удобно держать в руках (фото: Marshall)
Что касается компактной модели Minor IV, то она способна работать без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов. Она также поддерживает беспроводную зарядку и Bluetooth LE, а также имеет защиту от влаги и пыли.
Minor IV (фото: Marshall)
Наушники уже доступны для предварительного заказа на официальном сайте компании, а их поставки начнутся 23 апреля. Цена модели Major V составляет 129 фунтов стерлингов (6 350 гривен), а Minor IV - 119 фунтов стерлингов (5 850 гривен).
Читайте также, почему беспроводные наушники никогда не заменят проводные.
А еще у нас есть материал о том, какие беспроводные наушники выбрать в 2024 году.