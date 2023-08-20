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Відомий український співак та боєць ЗСУ потрапив у ДТП: деталі

Женя Галич потрапив у ДТП (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Анна Шиканова

Український співак Женя Галич, який зараз захищає рідну країну від окупантів, потрапив у ДТП. Разом із ним у машині були його побратими.

Деталі аварії Галич розповів на своїй сторінці в Instagram.

Що сталося з військовими

За словами артиста, тепер у нього з'явився ще один день народження. Він показав фото з місця аварії й видно, що в його бойовій машині повністю розбито лобове скло та пошкоджено дах автомобіля. При цьому ані сам Галич, ані його побратими суттєвих травм не отримали.

"Життя дало нам ще один шанс. Значить, ми тут потрібні. Поборемося. Сьогодні у мене і моїх побратимів другий день народження. Дякую ангелу-охоронцю", - написав український артист.

Де саме сталася аварія і що спричинило її, Галич не повідомив.

Скріншоти (instagram.com/jenia_galich)

Хто такий Женя Галич

Женя Галич – український рок-музикант, учасник гурту О.Torvald. 2017 року Женя представляв Україну на Євробачення з композицією Time. Пісня за результатами голосування глядачів та журі здобула 36 балів і посіла 24 місце.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

У Галича двоє дітей – дочка Єва та син Даня. З перших днів повномасштабного вторгнення музикант пішов до ЗСУ та захищає нашу країну у найгарячіших точках на фронті.

До речі, раніше ми писали, що дочка відомого музиканта потрапила під обстріл у Чернігові.

А ще розповідали про те, що Олег Скрипка оскандалився заявою про жінок.

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