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Известный украинский певец и боец ВСУ попал в ДТП: детали

Женя Галич попал в ДТП (фото: instagram.com/jenia_galich)
Автор: Анна Шиканова

Украинский певец Женя Галич, который сейчас защищает родную страну от оккупантов, попал в ДТП. Вместе с ним в машине были его побратимы.

Детали аварии Галич рассказал на своей странице в Instagram.

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По словам артиста, теперь у него появился еще один день рождения. Он показал фото с места аварии и видно, что в его боевой машине полностью разбито лобовое стекло и сильно повреждена крыша автомобиля. При этом ни сам Галич, ни его побратимы существенных травм не получили.

"Жизнь дала нам еще один шанс. Значит, мы тут нужны. Будем бороться. Сегодня у меня и моих побратимов второй день рождения. Спасибо ангелу-хранителю", - написал украинский артист.

Где именно произошла авария и что стало ее причиной, Галич не сообщил.

Скриншоты (instagram.com/jenia_galich)

Кто такой Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, участник группы О.Torvald. В 2017 году Женя представлял Украину на Евровидение с композицией Time. Песня по результатам голосования зрителей и жури получила 36 баллов и заняла 24 место.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

У Галича двое детей - дочь Ева и сын Даня. С первых дней полномасштабного вторжения музыкант пошел в ВСУ и защищает нашу страну в самых горячих точках на фронте.

Кстати, ранее мы писали о том, что дочь известного музыканта попала под обстрел в Чернигове.

А еще рассказывали о том, что Олег Скрипка оскандалился заявлением о женщинах.

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