Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук приголомшив шанувальників несподіваною новиною про своє здоров'я - у нього контузія ока.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артиста у Facebook.
"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Кілька днів тому. Вгадайте, внаслідок чого?", - підписав він фотографію, на якій сидить на прийомі у офтальмолога, який перевіряє його очі за допомогою спеціального апарату.
Більше жодних подробиць Собчук не розкрив.
Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Фоловери відомого співака відразу почали коментувати публікацію і пропонувати свої версії того, що сталося:
Зазначимо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олег Собчук вступив до добровольчого батальйону, охороняв стратегічний об'єкт, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. Також гурт "Скай" відвідав десятки міст з концертами та благодійними виступами для захисників України на фронті та провів серію гуманітарних концертів в Україні та за кордоном.
Артист під час виступу (фото: instagram.com/sob4uk)