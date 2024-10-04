UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відомий український співак отримав контузію: що відомо про стан зірки

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)
Автор: Катерина Собкова

Лідер гурту "Скай" Олег Собчук приголомшив шанувальників несподіваною новиною про своє здоров'я - у нього контузія ока.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію артиста у Facebook.

"Ерозія рогівки, контузія лівого ока. Кілька днів тому. Вгадайте, внаслідок чого?", - підписав він фотографію, на якій сидить на прийомі у офтальмолога, який перевіряє його очі за допомогою спеціального апарату.

Більше жодних подробиць Собчук не розкрив.

Олег Собчук (фото: instagram.com/sob4uk)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомого співака відразу почали коментувати публікацію і пропонувати свої версії того, що сталося:

  • "Яблуко?"
  • "Від бігу не може бути? Одужання і ще раз одужання!"
  • "Багато працюєш, але дуже мало відпочиваєш. Перенапруга та перевтома всього організму. Відпочити треба. Обіймаємо"
  • "Лінзи. Кондиціонер у машині. Зловживання алкоголем"
  • "Новини дивилися"
  • "А якщо серйозно - софіти?"
  • "Невже від співу?"
  • "О боги, від чого?"
  • "Щось трапилося в Одесі?"
  • "Сильно потужно співав"
  • "Дивився на гру Динамо?"
  • "Пробка від кока-коли передає привіт. Одужуйте".

Зазначимо, що з 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Олег Собчук вступив до добровольчого батальйону, охороняв стратегічний об'єкт, після чого зайнявся волонтерською діяльністю. Також гурт "Скай" відвідав десятки міст з концертами та благодійними виступами для захисників України на фронті та провів серію гуманітарних концертів в Україні та за кордоном.

Артист під час виступу (фото: instagram.com/sob4uk)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуОлег СобчукЗірки шоу-бізнесу