Перелом шиї та сім операцій. Сильвестр Сталлоне зізнався, як травмувався на зйомках і чи одужав повністю

Сильвестр Сталлоне зізнався, що серйозно травмувався на зйомках "Нестримних", а також розповів про жахливі наслідки цієї давньої події, складні операції та реабілітацію.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Variety розповідає, про що саме говорив зірковий актор та його близькі на прем'єрі другого сезону реаліті-шоу "Сім'я Сталлоне".

Коли і як травмувався Сталлоне

За словами актора, під час зйомок однієї зі стрічок із серії "Нестримні" (франшиза стартувала у 2010 році), стався трагічний інцидент.

Серйозну травму Сталлоне отримав під час виконання трюку в сцені за участі колишнього професійного реслера Стіва Остіна, відомого публіці як "Льодова Брила".

Після "сутички в кадрі" зі своїм партнером по знімальному майданчику, зірковий актор отримав вивих плечей і перелом шиї.

Сталлоне у "Нестримних" (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Лікування та реабілітація

Після такого травмування Сталлоне знадобилася металева пластина в шиї, зрощення хребта та низка непростих операцій.

Обговорюючи необхідність сьомої операції на спині, актор зізнався, що "утнув дурницю" і наголосив, що досі не відновився повністю і "не оговтався".

"Я був режисером "Нестримних" і, неначе ідіот, взявся робити будь-що... І я пам'ятаю один удар, я реально зміг відчути один удар", - пригадав чоловік і визнав, що робити цього було не варто.

Дружина актора Дженніфер Флавін зауважила, що коли йому доводиться робити чергову операцію через отриману травму, це - "страшний час".

"Йому не подобається, щоб люди знали, що в нього було так багато операцій на спині... Я сподіваюсь, що саме ця допоможе йому жити далі комфортніше", - додала жінка.

Що Сталлоне порадив усім своїм колегам

Донька актора Скарлет також визнала, що це реально важко - бачити як її батько переживає чергову болючу операцію.

"Впродовж всього мого дитинства він відчував біль. Він робив усе можливе, аби його подолати та бути поруч. Але мені навіть уявити важко як це - коли щомиті відчуваєш біль", - додала вона.

Сам Сталлоне розповів, що після тих зйомок й отриманої травми, фізично так і не повернувся до колишньої форми, ніколи більше не був "тим самим".

"Тому я застерігаю людей: не виконуйте трюки самотужки", - наголосив він.