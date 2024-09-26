Відомий український хореограф потролив утікача Влада Яму

Мірошниченко свого часу був суперфіналістом телепроекту "Танцюють всі!", серед членів журі якого були ті, хто втік після 24 лютого 2022 року, - Влад Яма і Тетяна Денісова. З Ямою він був не тільки добре знайомий, а навіть перетинався після проекту.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"З Владом Ямою був теж дуже добре знайомий. Після проекту ми перетиналися. Ну що я можу сказати... Не хочу і не засуджуватиму тих, хто виїхав з країни. У кожного на те є свої причини. Мене дивує інше: маючи таку аудиторію в соцмережах, вплив на людей, медійність - це все ж таки можна було б успішно використовувати на користь нашої держави", - дивується Мірошниченко.

Також він розкрив прізвисько, яким Влада називають зараз у танцювальному співтоваристві.

"Знаєте, як ми називаємо його в нашому співтоваристві? Влад Майяма. Я вважаю, що для танцювального суспільства та для шоу-бізнесу загалом цю особу втрачено. До неї вже немає тієї довіри. І вона навряд чи з'явиться. Тому що українці - народ з гарною пам'яттю. Звичайно, ми зараз говоримо про свідомих представників нашої нації", - зазначив хореограф.

Ілля Мірошниченко (фото: instagram.com/miroshnichenko_illia)

Також він згадав скандальну Тетяну Денисову, яка працювала і в РФ, і в Україні. Але після початку війни чомусь обрала сторону країни-агресора.

"Ну а пані Денисова для мене в принципі була втрачена ще з того моменту, коли вирушила до Росії. І я взагалі не бачу сенсу її зараз згадувати в нашому публічному просторі. Напевно, мало хто знає, але 24 лютого 2022 року Таня перебувала у Києві, де брала участь у зйомках шоу "Танці. World of Dance" для каналу СТБ. Тобто вона все бачила та знає правду про війну", - зазначив Мірошниченко.