Відомий телеведучий відверто розповів про викидень у своєї коханої (відео)

У програмі журналістка торкнулася теми завмерлих вагітностей і викиднів та намагалася дорікнути Дьоміну в тому, що він в одному з інтерв'ю неоднозначно відреагував, коли зірка йому повідомила про 3-й викидень. Йдеться про розмову зі співачкою Оленою Омаргалієвою.

Наталія Тур зазначила, що у Дьоміна під час розмови з Омаргілієвою "пробігла" посмішка через те, що він дізнався сенсацію. На що ведучий різко відреагував.

"Я коли спілкуюся зі своїми гостями, я дуже емпатичний. Після інтерв'ю у мене завжди відчуття "вичавленого лимона", я дійсно емпатичний до гостей. Я не людина, яка махає головою, а сама думає про те, як би з'їсти котлетку або зловити ексклюзив", - зазначив Дьомін.

Також він наголосив, що за допомогою своїх інтерв'ю хоче показати, що відомі люди - це такі ж самі люди, які переживають непрості моменти у житті.

"Я не погоджуюся, що там була посмішка від того, що я упіймав ексклюзив. Можливо, я таким чином стримував емоцію для того, щоб не розплакатися. Бо в моєму житті також була така історія", - поділився Дьомін.

На запитання журналістки, про кого йдеться - про колишню дружину телеведучого чи іншу дівчину, він уточнювати не став.

"Це важко було. Я єдине, що скажу. Не випитуй, не скажу більше нічого. Тому що це стосується не тільки мене", - розповів Дьомін.

Що відомо про особисте життя Слави Дьоміна

Дьомін був одружений з Ксенією Міщенко. Однак у 2021 році після 13 років стосунків пара заявила про розлучення, хоча документально його досі не оформила.

Вони мають сина Владислава, якому зараз 14 років.

Також ведучий неодноразово заявляв, що йому подобається актриса Ксенія Мішина. Проте артистка не була зацікавлена у ньому.

Йому також приписували роман із Лесею Нікітюк, проте Дьомін відповів, що у нього не було романтичних стосунків із нею, оскільки вони дуже різні.

Наразі він перебуває у відкритих відносинах, проте свою обраницю не показує.

Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)