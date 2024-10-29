Известный телеведущий откровенно рассказал о выкидыше у своей возлюбленной (видео)

В программе журналистка затронула тему замерших беременностей и выкидышей и пыталась упрекнуть Демина в том, что он в одном из интервью неоднозначно отреагировал, когда звезда ему сообщила о 3-м выкидыше. Речь идет о разговоре с певицей Аленой Омаргалиевой.

Наталия Тур отметила, что у Демина во время разговора с Омаргилиевой "пробежала" улыбка из-за того, что он узнал сенсацию. На что ведущий резко отреагировал.

"Я когда общаюсь со своими гостями, я очень эмпатичный. После интервью у меня всегда ощущение "выжатого лимона", я действительно эмпатичный к гостям. Я не человек, который махает головой, а сам думает о том, как бы съесть котлетку или словить эксклюзив", - отметил Демин.

Также он подчеркнул, что с помощью своих интервью хочет показать, что известные люди - это такие же люди, которые переживают непростые моменты в жизни.

"Я не соглашаюсь, что там была улыбка от того, что я словил эксклюзив. Может быть, я таким образом сдерживал эмоцию для того, чтобы не расплакаться. Так как в моей жизни также была такая история", - поделился Демин.

На уточняющий вопрос журналистки, о ком идет речь - о бывшей жене телеведущего или другой девушке, он уточнять не стал.

"Это тяжело было. Я единственное, что скажу. Не выпытывай, не скажу больше ничего. Потому что это касается не только меня", - рассказал Демин.

Что известно о личной жизни Славы Демина

Демин был женат на Ксении Мищенко. Однако в 2021 году после 13 лет отношений пара заявила о расставании, хотя документально развод до сих пор не офомила.

У них есть сын Владислав, которому сейчас 14 лет.

Также ведущий неоднократно заявлял, что ему нравится актриса Ксения Мишина. Однако артистка не была заинтересована в нем.

Ему также приписывали роман с Лесей Никитюк, однако Демин ответил, что у него не было романтических отношений с ней, поскольку они очень разные.

В настоящее время он находится в открытых отношениях, однако свою избранницу не показывает.

Слава Демин (фото: instagram.com/slavademin_official)