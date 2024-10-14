Відомий професор попередив, що прийом однієї добавки щодня може бути небезпечним

Яка добавка щодня може бути небезпечною?

Професор попередив про таблетки вітаміну D. Вітамін D є важливою поживною речовиною, необхідною для регулювання кількості кальцію та фосфату в організмі. Він підтримує здоров'я кісток, зубів і м'язів і запобігає таким захворюванням, як рахіт.

Більшість вітаміну D, який нам потрібен, надходить від впливу ультрафіолетових променів, які містяться в сонячному світлі. Однак це означає, що восени та взимку люди можуть недоотримувати достатньо вітаміну D.

Тому багато хто з нас приймає добавки вітаміну D у цю пору року, і лікарні насправді рекомендують приймати цю добавку з жовтня по березень з цієї причини.

Однак один експерт показав, що вам потрібно стежити за кількістю вітаміну D, який ви споживаєте, оскільки надлишок також викликає небезпечні проблеми зі здоров’ям.

Експерт розповів, що вчені провели дослідження, які показали, що група, яка отримувала вітамін D у вигляді ін’єкцій або у великих кількостях через рот, частіше отримувала переломи та падіння. Все це через передозування та призначенні вітаміну собі самостійно.

"Ви можете отримати дуже високі дози вітаміну D. Це дуже небезпечно, оскільки ви накопичуєте вітамін D у своєму організмі. Він так просто виводиться, як деякі інші вітаміни групи В. І це може спричинити реальні проблеми: проблеми з нервами, проблеми з м’язами, а оскільки його називають вітаміном, люди вважають його нешкідливим", - розповів Тім Спектор.

Дослідження, на яке посилається професор Спектор, було опубліковано в Журналі Американської медичної асоціації (JAMA) у 2018 році. У ньому було проаналізовано дані 62 досліджень щодо дозування вітаміну D і падінь.

"Прийом добавок вітаміну D дали неоднозначні результати, причому високі дози асоціювалися з вищими показниками наслідків, пов’язаних з падінням", - було сказано у висновках.

Інше дослідження 2010 року, яке також було опубліковано в JAMA, перевіряло ефект прийому 500 000 міжнародних одиниць (МО) вітаміну D3 щодня порівняно з плацебо.

Дослідження, в якому брали участь 2892 осіб, виявило підвищений ризик падінь і переломів серед тих, хто приймав вітамін D3.

Загальна рекомендація прийому вітаміну D - це 400 до 2000 МО на день.

Прийом занадто великої кількості добавок вітаміну D протягом тривалого періоду часу може призвести до накопичення занадто великої кількості кальцію в організмі (гіперкальціємія). Це може послабити кістки та пошкодити нирки та серце.