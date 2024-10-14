Известный профессор предупредил, что прием одной добавки ежедневно может быть опасным

Какая добавка каждый день может быть опасна?

Профессор предупредил о таблетках витамина D. Витамин D является важным питательным веществом, необходимым для регулирования количества кальция и фосфата в организме. Он поддерживает здоровье костей, зубов и мышц и предотвращает такие заболевания как рахит.

Большинство витамина D, который нам нужен, поступает от воздействия ультрафиолетовых лучей, содержащихся в солнечном свете. Однако это означает, что осенью и зимой люди могут недополучать достаточное количество витамина D.

Поэтому многие из нас принимают добавки витамина D в это время года, и больницы действительно рекомендуют принимать эту добавку с октября по март по этой причине.

Однако один эксперт показал, что вам нужно следить за количеством потребляемого витамина D, поскольку избыток также вызывает опасные проблемы со здоровьем.

Эксперт рассказал, что ученые провели исследования, показавшие, что группа, получавшая витамин D в виде инъекций или в больших количествах через рот, чаще получала переломы и падения. Все это из-за передозировки и назначения витамина себе самостоятельно.

"Вы можете получить очень высокие дозы витамина D. Это очень опасно, поскольку вы накапливаете витамин D в своем организме. Он так просто выводится, как некоторые другие витамины группы В. И это может вызвать реальные проблемы: проблемы с нервами, проблемы с м' язами, а поскольку его называют витамином, люди считают его безвредным", - рассказал Тим Спектор.

Исследование, на которое ссылается профессор Спектор, опубликовано в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) в 2018 году. В нем были проанализированы данные 62 исследований по дозировке витамина D и падений.

"Прием добавок витамина D дали неоднозначные результаты, причем высокие дозы ассоциировались с более высокими показателями последствий, связанных с падением", - было сказано в выводах.

Другое исследование 2010 года, также опубликованное в JAMA, проверяло эффект приема 500 000 международных единиц (МЕ) витамина D3 ежедневно по сравнению с плацебо.

Исследование, в котором участвовали 2892 человека, выявило повышенный риск падений и переломов среди тех, кто принимал витамин D3.

Общая рекомендация приема витамина D - это 400 до 2000 МЕ в день.

Прием слишком большого количества добавок витамина D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме (гиперкальциемия). Это может ослабить кости и повредить почки и сердце.