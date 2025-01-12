Відомий продюсер сказав, чи є у Потапа майбутнє в Україні

Так, на думку Віталія, у Потапа немає шансів повернутися у шоу-бізнес. Артист, каже продюсер, наразі "перебуває поза контекстом".

"Він просто вже не розуміє, що тут відбувається. Звісно, у нього буде завжди якась аудиторія, мабуть, невеличка і маргінальна. Але на той рівень, на якому був, він точно не повернеться. Попмузика вирізняється тим, що ти, як автор, дуже чітко можеш відчути те, що людям потрібно, а Потап вже перебуває поза контекстом. Він намагається, я бачив, як він робив спроби у TikTok", - сказав Бардецький.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Репер, каже журналіст, зовсім відчуває, що потрібно його аудиторії. Він зазначив, що артист може іноді намагатися запропонувати щось нове, що, на його думку, точно буде популярним, але це все "мимо каси".

"Він завжди дуже чітко міг зрозуміти, що треба аудиторії, а тут він щось закидає, і думає, що це сто процентів спрацює, а все мимо каси. І навіть його прихильники кажуть: "Вася, шо ти, гониш“, - говорить Віталій.

Підприємець також зазначив, що українці, які з 2022 року перебувають за кордоном, не завжди розуміють реакції тих, хто живе в Україні. Він підкреслив, що попмузика не є вічною, і якщо артист не потрапляє в ритм з аудиторією, це може негативно вплинути на його кар'єру.

"Я не знаю, українці, які вже два з половиною роки перебувають за межами України, або тільки приїжджають сюди, і навіть ті, які постійно прокидаються там із думкою про Україну і війну, не відразу можуть зрозуміти наші реакції, бо в нас вже навіть словник змінюється, ми змінюємося. А попмузика - це ж не вічна музика. Сьогодні ти один раз не влучив, вдруге не влучив… і все", - прокоментував Бардецький.

Продюсер також зазначає, що в Україні зараз активно формується нова музична сцена, і що звучання та стиль музики, які пропонував Потап, стали застарілими, особливо для молодших поколінь.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Він вважає, що багато нових артистів, які поки не отримали широкого визнання, використовують зовсім інші звукові елементи і шукають нові форми вираження.

Продюсер вірить, що цей процес приведе до виникнення цілісної української музичної сцени, де будуть представлені не лише кілька імен, а й багатий спектр нових артистів і стилів.

Він інтуїтивно відчуває, що щось велике відбувається в музиці, і має надію, що це нове звучання принесе позитивні зміни в українську музичну культуру.

"Я думаю, що цей музичний артистичний молодняк, який зараз тут розвивається (а в їхньому житті все настільки спресовано), прийде з якимось зовсім новим саундом. Я дуже на це сподіваюся. Я інтуїтивно відчуваю, що щось відбувається", - зізнався Віталій.