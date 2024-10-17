Відомий письменник заявив про звільнення із ЗСУ і назвав причину

Асєєв звільняється із ЗСУ

Він прийняв подібне рішення через розформування батальйону через втрати. Тих захисників, які залишилися живими, переведуть до різних підрозділів у межах бригади, де служив і Станіслав. Письменник розповів, що хотів залишитися і продовжити службу, але керівництво не взяло до уваги його прохання.

"Я спробував перевестися в ГУР. Пан Буданов написав листа до командувача Сил Територіальної оборони, щоби мене відрядили. Але лист, скоріше за все, просто викинули у смітник і нікуди не перевели. Тож у мене був варіант продовжити служити незрозуміло з ким під яким командуванням, або міг скористатися нормою закону і звільнитися із ЗСУ через те, що був у полоні", - розповів Станіслав.

Захисник додав, що після звільнення зі служби зосередиться на громадській діяльності.

"Посилювати напрямок роботи свого фонду з пошуку російських воєнних злочинців. Нарешті, можливо, допишу книгу про свою службу, яку почав писати ще в окопах", - поділився він.

Асєєв пішов добровольцем на початку цього року (фото: facebook Асєєва)

Нагадаємо, український письменник, журналіст і правозахисник у 2017 році займався репортажами для "Радіо Свобода" з окупованих територій на Донбасі та підписував свої матеріали псевдонімом Станіслав Васін.

Одного разу він не пройшов так звану "перевірку документів", і пізніше стало відомо, що бойовики "ДНР" взяли його в полон та звинуватили у шпигунстві. У липні 2018 року він оголосив голодування. Звільнитися з полону Асєєву вдалося у грудні 2019 року.

Після цього він написав книгу "Світлий шлях. Історія одного концтабору". У вересні 2022 року Станіслав створив фонд "Ініціатива справедливості", який займається виплатами за інформацію про російських терористів.

Тепер Асєєв зосередиться на своїй громадській діяльності (фото: facebook Асєєва)

Що відомо про службу Станіслава Асєєва

У травні цього року під час служби Асєєв отримав контузію під час боїв під Очеретиним та потрапив до лікарні. У липні отримав повторне поранення.

До слова, звільнені з полону військовослужбовці мають право звільнитися зі служби згідно зі ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", незалежно від того, коли саме вони були звільнені з полону.