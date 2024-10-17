Известный писатель заявил об увольнении из ВСУ и назвал причину

Украинский писатель, журналист, а также бывший пленник "ДНР" Станислав Асеев сообщил об увольнении из ВСУ. В начале этого года он, как известно, пошел добровольцем на фронт, но теперь решил изменить свое решение и объяснил причину.
Что на этот счет сказал военнослужащий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Главком".
Он принял подобное решение из-за расформирования батальона из-за потерь. Защитников, которые остались в живых, переведут в разные подразделения в рамках бригады, где служил и Станислав. Писатель рассказал, что хотел остаться и продлить службу, но руководство не приняло во внимание его просьбу.
"Я попытался перевестись в ГУР. Господин Буданов написал письмо командующему Сил Территориальной обороны, чтобы меня отправили. Но письмо, скорее всего, просто выбросили в помойку и никуда не перевели. Поэтому у меня был вариант продолжить служить непонятно с кем под каким командованием, или мог воспользоваться нормой закона и уволиться из ВСУ из-за того, что был в плену", - рассказал Станислав.
Защитник добавил, что после увольнения со службы сосредоточится на общественной деятельности.
"Ужесточать направление работы своего фонда по поиску российских военных преступников. Наконец, возможно, допишу книгу о своей службе, которую начал писать еще в окопах", - поделился он.
Напомним, украинский писатель, журналист и правозащитник в 2017 году занимался репортажами для "Радио Свобода" с оккупированных территорий на Донбассе и подписывал свои материалы псевдонимом Станислав Васин.
Однажды он не прошел так называемую "проверку документов", и позже стало известно, что боевики "ДНР" взяли его в плен и обвинили в шпионаже. В июле 2018 года он объявил голодовку. Освободиться из плена Асееву удалось в декабре 2019 года.
После этого он написал книгу "Светлый путь. История одного концлагеря". В сентябре 2022 года Станислав создал фонд "Инициатива справедливости", занимающийся выплатами за информацию о российских террористах.
В мае этого года во время службы Асеев получил контузию во время боев под Очеретиным и попал в больницу. В июле получил повторное ранение.
К слову, освобожденные из плена военнослужащие имеют право уволиться со службы согласно ст. 26 Закона Украины "О военном долге и службе", независимо от того, когда именно они были освобождены из плена.
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