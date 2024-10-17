Известный писатель заявил об увольнении из ВСУ и назвал причину

Асеев увольняется из ВСУ

Он принял подобное решение из-за расформирования батальона из-за потерь. Защитников, которые остались в живых, переведут в разные подразделения в рамках бригады, где служил и Станислав. Писатель рассказал, что хотел остаться и продлить службу, но руководство не приняло во внимание его просьбу.

"Я попытался перевестись в ГУР. Господин Буданов написал письмо командующему Сил Территориальной обороны, чтобы меня отправили. Но письмо, скорее всего, просто выбросили в помойку и никуда не перевели. Поэтому у меня был вариант продолжить служить непонятно с кем под каким командованием, или мог воспользоваться нормой закона и уволиться из ВСУ из-за того, что был в плену", - рассказал Станислав.

Защитник добавил, что после увольнения со службы сосредоточится на общественной деятельности.

"Ужесточать направление работы своего фонда по поиску российских военных преступников. Наконец, возможно, допишу книгу о своей службе, которую начал писать еще в окопах", - поделился он.

Асеев пошел добровольцем в начале этого года (фото: facebook Асеева)

Напомним, украинский писатель, журналист и правозащитник в 2017 году занимался репортажами для "Радио Свобода" с оккупированных территорий на Донбассе и подписывал свои материалы псевдонимом Станислав Васин.

Однажды он не прошел так называемую "проверку документов", и позже стало известно, что боевики "ДНР" взяли его в плен и обвинили в шпионаже. В июле 2018 года он объявил голодовку. Освободиться из плена Асееву удалось в декабре 2019 года.

После этого он написал книгу "Светлый путь. История одного концлагеря". В сентябре 2022 года Станислав создал фонд "Инициатива справедливости", занимающийся выплатами за информацию о российских террористах.

Теперь Асеев сосредоточится на своей общественной деятельности (фото: facebook Асеева)

Что известно о службе Станислава Асеева

В мае этого года во время службы Асеев получил контузию во время боев под Очеретиным и попал в больницу. В июле получил повторное ранение.

К слову, освобожденные из плена военнослужащие имеют право уволиться со службы согласно ст. 26 Закона Украины "О военном долге и службе", независимо от того, когда именно они были освобождены из плена.