Відомий музикант йде у ЗСУ. Він звернувся до українців із проханням

"Шановні друзі, колеги, знайомі. З кожною секундою все ближче стає той момент, коли я доєднаюсь до нашого славетного війська", - написав Королюк.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Вже найближчим часом музикант вирушить у навчальний центр, де проходитиме курс базової військової підготовки.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Зараз артист потребує фінансової допомоги у придбанні необхідної амуніції та предметів побуту.

Допомогти Вадиму можна, скинувши посильну суму на Монобанку за посиланням.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Хто такий Вадим Королюк

Королюк - гітарист із різножанровим досвідом. Займається музикою близько 20 років.

Має досвід гри з відомими артистами, серед яких Злата Огневич, Нумер 482, та з джазовим оркестром.

Самостійно засвоїв принципи джазової імпровізації і продовжує розвиватись в цьому напрямку.

Один з найкращих українських музикантів, які грають у стилях джаз, блюз і фанк.

Вадим займається також викладацькою діяльністю.