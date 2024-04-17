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Відомий музикант йде у ЗСУ. Він звернувся до українців із проханням

Вадим Королюк мобілізувався у ЗСУ (фото: Instagram/vadym_korolyuk) 
Автор: Василина Копитко

Відомий український музикант, гітарист популярних гуртів Нумер 482 і МОВА Вадим Королюк мобілізувався в ЗСУ й просить про допомогу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост в Instagram-акаунті Вадима.

"Шановні друзі, колеги, знайомі. З кожною секундою все ближче стає той момент, коли я доєднаюсь до нашого славетного війська", - написав Королюк.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Вже найближчим часом музикант вирушить у навчальний центр, де проходитиме курс базової військової підготовки.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Зараз артист потребує фінансової допомоги у придбанні необхідної амуніції та предметів побуту.

Допомогти Вадиму можна, скинувши посильну суму на Монобанку за посиланням.

Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)

Хто такий Вадим Королюк

Королюк - гітарист із різножанровим досвідом. Займається музикою близько 20 років.

Має досвід гри з відомими артистами, серед яких Злата Огневич, Нумер 482, та з джазовим оркестром. 

Самостійно засвоїв принципи джазової імпровізації і продовжує розвиватись в цьому напрямку. 

Один з найкращих українських музикантів, які грають у стилях джаз, блюз і фанк.

Вадим займається також викладацькою діяльністю.

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