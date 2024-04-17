Відомий музикант йде у ЗСУ. Він звернувся до українців із проханням

Відомий український музикант, гітарист популярних гуртів Нумер 482 і МОВА Вадим Королюк мобілізувався в ЗСУ й просить про допомогу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост в Instagram-акаунті Вадима.
"Шановні друзі, колеги, знайомі. З кожною секундою все ближче стає той момент, коли я доєднаюсь до нашого славетного війська", - написав Королюк.
Вадим Королюк (фото: instagram.com/vadym_korolyuk)
Вже найближчим часом музикант вирушить у навчальний центр, де проходитиме курс базової військової підготовки.
Зараз артист потребує фінансової допомоги у придбанні необхідної амуніції та предметів побуту.
Допомогти Вадиму можна, скинувши посильну суму на Монобанку за посиланням.
Королюк - гітарист із різножанровим досвідом. Займається музикою близько 20 років.
Має досвід гри з відомими артистами, серед яких Злата Огневич, Нумер 482, та з джазовим оркестром.
Самостійно засвоїв принципи джазової імпровізації і продовжує розвиватись в цьому напрямку.
Один з найкращих українських музикантів, які грають у стилях джаз, блюз і фанк.
Вадим займається також викладацькою діяльністю.
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