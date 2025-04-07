Лікар Єльського університету не мився 8 років. І ось чому він радить робити вам так само

Чому лікар закликає не приймати душ часто?

Лікар із охорони здоров’я та викладач Єльського університету Джеймс Хамблін поділився особистим і професійним досвідом щодо щоденного використання гігієнічних засобів, кидаючи виклик загальноприйнятим уявленням про чистоту.

Хамблін перестав приймати душ понад вісім років тому, не як радикальний чи імпульсивний захід, а в результаті глибоких роздумів про вплив засобів гігієни на нашу шкіру.

За його словами, надмірне використання мила, шампунів і дезодорантів змінює мікробіом шкіри, екосистему, що складається з корисних бактерій, які допомагають підтримувати баланс шкіри. Цей мікробіом необхідний для захисту від інфекцій і підтримки загального здоров’я нашої дерми.

На початку Хамблін пережив те, що він описує як фазу адаптації. Протягом перших кількох місяців без регулярного душу він помітив посилення запаху свого тіла. Однак з часом цей запах зник.

У кількох інтерв’ю він пояснив, що його тіло пристосувалося до нового способу життя, і тепер він почувається здоровішим і збалансованішим. Його нинішня рутина ґрунтується виключно на використанні води для очищення, повністю уникаючи мила та інших хімікатів.

Найбільш провокаційним твердженням медика є те, що "ми миємося за звичкою", що свідчить про те, що багато людей дотримуються цієї практики не тому, що це необхідно з медичної точки зору, а тому, що цього вимагають соціальні норми.

Ця ідея кидає виклик усталеним уявленням про особисту гігієну та піднімає важливі питання про те, як ми визначаємо "чисте".

У своїй книзі під назвою "Чистота: нова наука про шкіру" Хамблін продовжує цей підхід, ставлячи під сумнів сучасні стандарти гігієни.

Він стверджує, що надмірна чистота може бути шкідливою для здоров’я шкіри, і пропонує переглянути роль, яку засоби гігієни відіграють у нашому житті. Завдяки своїм дослідженням і особистому досвіду він прагне сприяти ширшому обговоренню того, як ми дбаємо про свою шкіру та що насправді означає бути чистим.

Реакція людей на заяву лікаря

Реакція громадськості була неоднозначною; у той час як одні підтримують її інноваційний підхід і стверджують, що менше покладаються на хімічні речовини, інші скептично і навіть стривожено ставляться до ідеї відмовитися від регулярного душу.

Ця дискусія висвітлює не лише наші щоденні практики, пов’язані з особистою гігієною, але й те, як на ці практики глибоко впливають культурні та соціальні норми.