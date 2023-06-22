Відомий коментатор, який зараз в ЗСУ, залишився без квартири через вибух у Києві: що відомо

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook .

"Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", - написав Моралес у дописі.

Він також додав фото, де видно, що частини будинку просто немає - замість неї чорна діра. Найбільших руйнувань зазнали сьомий і восьмий поверхи.

Роберто написав номер своєї банківської картки, щоб охочі могли йому допомогти: 5375 4114 2223 6385.

Фото: facebook.com/romoralesmunoz

У момент вибуху коментатора не було удома. Кілька місяців тому він записався до лав Збройних сил України й нині несе службу.

Варто додати, що раніше Роберто Моралес уже служив у ЗСУ. З липня 2015 року до осені 2016 року служив у війську в зоні АТО.

Вибух газу в Києві

22 червня приблизно о 3:45 стався вибух газу в будинку на вулиці Малишка, 33 у Дніпровському районі Києва.

Як повідомляли в ДСНС, станом на 11:30 внаслідок вибуху було відомо про:

двох загиблих

п'ятьох постраждалих

20 врятованих цивільних

Через вибух сталося руйнування кількох поверхів і чотирьох квартир. Пожежу, площею 250 квадратних метрів, ліквідували о 8:10 ранку.