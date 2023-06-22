Известный комментатор, который сейчас в ВСУ, остался без квартиры из-за взрыва в Киеве: что известно
В результате взрыва газа в Киеве 22 июня украинский спортивный комментатор Роберто Моралес потерял квартиру.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Малышко, 33. Мой дом, квартиры уже нет", - написал Моралес в сообщении.
Он также добавил фото, где видно, что части дома просто нет - вместо нее черная дыра. Наибольшие разрушения получили седьмой и восьмой этажи.
Роберто написал номер своей банковской карты, чтобы желающие могли ему помочь: 5375 4114 2223 6385.
Фото: facebook.com/romoralesmunoz
В момент взрыва комментатора не было дома. Несколько месяцев назад он записался в ряды Вооруженных сил Украины и сейчас несет службу.
Следует добавить, что ранее Роберто Моралес уже служил в ВСУ. С июля 2015 года по осень 2016 года служил в армии в зоне АТО.
Взрыв газа в Киеве
22 июня примерно в 3:45 произошел взрыв газа в доме по улице Малышко, 33 в Днепровском районе Киева.
Как сообщали в ГСЧС, по состоянию на 11:30 в результате взрыва было известно о:
- двух погибших
- пятерых пострадавших
- 20 спасенных гражданских
Из-за взрыва произошло разрушение нескольких этажей и четырех квартир. Пожар, площадью 250 квадратных метров, был ликвидирован в 8:10 утра.
К слову, мы рассказывали, как произошел взрыв в многоэтажке по словам очевидцев.